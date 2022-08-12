«Коммерсантъ» узнал о выходе из состава акционеров «Волга-Днепр» ее основателя

В состав группы «Волга-Днепр» входят три авиакомпании: одноименная «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран». По данным «СПАРК-Интерфакса», 49% первой их них с 2020 г. принадлежат зарегистрированной в Нидерландах Volga-Dnepr Logistics B.V., еще 51% владеет управляющая компания «Волга-Днепр-Москва» (полностью входит в Volga-Dnepr Logistics B.V.). В таких же долях этим структурам принадлежат AirBridgeCargo и «Атран». У Исайкина 100% в Alpine Prosperity Foundation — головной компании группы «Волга-Днепр».