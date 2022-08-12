«Коммерсантъ» узнал о выходе из состава акционеров «Волга-Днепр» ее основателя
Основатель и основной владелец группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, попавший под санкции, выйдет из состава акционеров компании и передаст управление менеджменту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке.
Информацию также подтвердил представитель авиагруппы. «Алексей Исайкин, основатель авиакомпании "Волга-Днепр", после 45 лет работы в авиационной индустрии принял решение выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту», — сообщил он.
По словам собеседников газеты на рынке, Исайкин выходит из капитала всех иностранных активов, которые ему принадлежат: Alpine Prosperity Foundation (Лихтенштейн), Gloria 7 S.a r.l. (Люксембург), Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды), CargoLogic Germany и CargoLogicAir (Великобритания).
Решение принято в связи с британскими санкциями, под которые Исайкин попал в июне. Таким образом в компании хотят снизить риски для деятельности международных компаний и избежать угрозы блокировки счетов.
В состав группы «Волга-Днепр» входят три авиакомпании: одноименная «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран». По данным «СПАРК-Интерфакса», 49% первой их них с 2020 г. принадлежат зарегистрированной в Нидерландах Volga-Dnepr Logistics B.V., еще 51% владеет управляющая компания «Волга-Днепр-Москва» (полностью входит в Volga-Dnepr Logistics B.V.). В таких же долях этим структурам принадлежат AirBridgeCargo и «Атран». У Исайкина 100% в Alpine Prosperity Foundation — головной компании группы «Волга-Днепр».
Условия сделки и новый состав акционеров не разглашаются. Не исключено, что «Волга-Днепр-Москва» избавилась от иностранного соучастия и теперь будет полностью принадлежать топ-менеджерам. В их числе источники называют Сергея Шкляника, Сергея Педана и Валерия Габриеля, которые в разное время являлись совладельцами авиакомпании.
По данным Росавиации, в январе-феврале 2022 г. группа «Волга-Днепр» занимала более 50% российского рынка авиационных грузоперевозок. Ее бизнес был направлен на глобальный рынок, но с начала спецоперации России на Украине деятельность компании резко сократилась.
В середине марта пресс-служба «Волги-Днепр» сообщила, что AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.
Также на работу авиагруппы повлияли санкции ЕС в отношении российской авиаотрасли: запрет на продажу запчастей и запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Европу.
В начале августа стало известно, что «Волга-Днепр» сократила более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. При этом в компании сохранили несколько экипажей на случай, если Минтранс разрешит авиагруппе вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям.
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