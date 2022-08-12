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Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

Ведомости

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH в июле перестал владеть «Чибо СНГ», следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь российский бизнес принадлежит «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH.

Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, отметил, что до конца 2022 г. «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, а после компания продолжит поставки под новым брендом. По словам источника, рассматривается марка Gold — почта российской компании уже получила домен gold-coffee. В «Чибо СНГ» и Tchibo GmbH на запрос газеты не ответили.

Производство кофе шло на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области. Кроме того, часть продукции «Чибо СНГ» импортировала с иностранных площадок Tchibo GmbH. Из отчетности компании следует, что более 70% бизнеса в 2020 г. обеспечила продажа продукции местного производства. В «Гранд-НН» на вопросы издания также не ответили.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что уход иностранного бренда существенно не повлияет на рынок. По его словам, последние несколько лет бизнес Tchibo в России «угасал». Он добавил, что без существенных инвестиций вывести новый бренд на российский кофейный рынок, где работает много известных игроков, будет почти невозможно.

Tchibo стала не единственным производителем кофе, который покинул российский рынок после начала спецоперации России на Украине. В мае бизнес в стране продала финская кофейная компания Paulig. Покупателем предприятия в Твери стал гражданин Индии Викас Сои – топ-менеджер компании Milagro Beverage Company.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных