Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что уход иностранного бренда существенно не повлияет на рынок. По его словам, последние несколько лет бизнес Tchibo в России «угасал». Он добавил, что без существенных инвестиций вывести новый бренд на российский кофейный рынок, где работает много известных игроков, будет почти невозможно.