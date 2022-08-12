«Коммерсантъ»: СК проверил сервис аренды самокатов Wezzu в Москве по просьбе мэрии
Следственный комитет в начале августа провел проверку одного из сервисов по аренде электросамокатов по просьбе департамента транспорта Москвы. Речь идет о кикшеринговой компании Wezzu, которую заподозрили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным газеты, компания Wezzu работала с нарушениями и не реагировала на «просьбы» ведомства об их устранении. Среди нарушений — отсутствие договора оферты с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) по использованию городских велопарковок, отсутствие возрастных ограничений (самокатами других операторов могут пользоваться только те, кто уже достиг 18 лет), а также передней амортизации, исправного тормоза, фар, звукового сигнала, устройства автоматического сброса скорости. Кроме того, самокаты Wezzu, по словам ведомства, не подключены к городской системе и не интегрированы в единые «медленные зоны» — парки, пешеходные зоны, набережные, в которых скорость автоматически ограничивается 5–15 км/ч. При этом в самом приложении Wezzu «медленные» зоны все-таки отображаются: в Сокольниках и Измайловском парке скорость электросамокатов не должна превышать 15 км/ч.
Операторы по прокату электросамокатов работают в Москве с 2018 г., в общей сложности сейчас в использовании находится более 35 000 устройств. Среди крупных компаний — Яндекс.Go, Whoosh, Urent, «Карусель» и Lite. Власти Москвы поддерживают сервисы субсидиями, позиционируя кикшеринг как альтернативу личным автомобилям. В этом году субсидии составили 65 млн руб. Приложение Wezzu появилось в 2020 г., сервис предлагает самокаты тех же компаний, которые используют более крупные игроки. Зона работы этого оператора ограничена районами ЦПКиО им. Горького, Сокольниками и Измайлово.
Управляющий директор Wezzu Дмитрий Янкевич сообщил изданию, что проверка завершена, нарушений не было выявлено. Он подчеркнул, что все самокаты сдаются в аренду в парках, скорость устройств ограничена 15 км/ч, а возрастной ценз прописан в договоре на аренду. Он также добавил, что в 2020 г. сервис хотел работать по оферте департамента транспорта, однако позже условия ужесточились: в частности, минимальный парк электросамокатов должен быть 10 000 устройств, а у Wezzu — всего около 450. «Мы являемся не кикшеринговым оператором, а автоматизированным пунктом проката», — уточнил он и добавил, что компания ежемесячно платит в бюджет Москвы более 2 млн руб.
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