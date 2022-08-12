«Коммерсантъ»: СК проверил сервис аренды самокатов Wezzu в Москве по просьбе мэрии

По данным газеты, компания Wezzu работала с нарушениями и не реагировала на «просьбы» ведомства об их устранении. Среди нарушений — отсутствие договора оферты с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) по использованию городских велопарковок, отсутствие возрастных ограничений (самокатами других операторов могут пользоваться только те, кто уже достиг 18 лет), а также передней амортизации, исправного тормоза, фар, звукового сигнала, устройства автоматического сброса скорости. Кроме того, самокаты Wezzu, по словам ведомства, не подключены к городской системе и не интегрированы в единые «медленные зоны» — парки, пешеходные зоны, набережные, в которых скорость автоматически ограничивается 5–15 км/ч. При этом в самом приложении Wezzu «медленные» зоны все-таки отображаются: в Сокольниках и Измайловском парке скорость электросамокатов не должна превышать 15 км/ч.