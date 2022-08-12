Совладелец Starbucks подал заявки на регистрацию нового названия сети
Согласно документам, Пинский от своего лица намерен зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
15 июля Пинский сообщил Forbes, что он, Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупят российский бизнес Starbucks. Пинский не раскрыл условия сделки. По его словам, переговоры со Starbucks начались еще в марте. В конце июля Тимати сообщил, что сделка завершена, первые точки откроются в августе.
Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.
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