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Финская Olvi продаст белорусский актив «Лидское пиво»

Ведомости

Финская компания по производству алкогольных и безалкогольных напитков Olvi намерена продать свой белорусский актив «Лидское пиво». Подготовку к продаже производитель начал в марте на фоне объявления об уходе с белорусского рынка после начала российской спецоперации на Украине.

«Вероятность продажи «Лидского пива» в ближайшие 12 месяцев высока. Отказ от бизнеса в Беларуси означает значительное сокращение бизнеса группы», — говорится в опубликованном на сайте Olvi отчете.

Из документа следует, что на Белоруссию в 2021 г. пришлось 33,2% объема продаж, 21,1% товарооборота и 24,3% операционной прибыли. Планирование и осуществление вывода повлечет за собой разовые затраты, отмечают в компании. После решения совета директоров на заседании 5 марта об уходе с белорусского рынка Olvi прекратила инвестировать в «Лидское пиво».

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Объем продаж в республике во II квартале этого года снизился на один процент, однако товарооборот увеличился на 39,5%.

«На снижение объема продаж особенно повлияло прекращение экспорта из России, но, с другой стороны, внутренний спрос оставался хорошим, а доля рынка «Лидского пива» увеличилась. Весной было произведено значительное повышение цен, что увеличило товарооборот», — говорится в отчете.

В компании добавили, что продажа «Лидского пива» требует одобрения местных органов власти и антимонопольного органа, а у государства будет право преимущественной покупки актива. В июне правительство Белоруссии объявило о дополнительных ограничениях, связанных с продажей западных компаний акционерам, работающим в попавших под санкции странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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