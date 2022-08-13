Финская Olvi продаст белорусский актив «Лидское пиво»
Финская компания по производству алкогольных и безалкогольных напитков Olvi намерена продать свой белорусский актив «Лидское пиво». Подготовку к продаже производитель начал в марте на фоне объявления об уходе с белорусского рынка после начала российской спецоперации на Украине.
«Вероятность продажи «Лидского пива» в ближайшие 12 месяцев высока. Отказ от бизнеса в Беларуси означает значительное сокращение бизнеса группы», — говорится в опубликованном на сайте Olvi отчете.
Из документа следует, что на Белоруссию в 2021 г. пришлось 33,2% объема продаж, 21,1% товарооборота и 24,3% операционной прибыли. Планирование и осуществление вывода повлечет за собой разовые затраты, отмечают в компании. После решения совета директоров на заседании 5 марта об уходе с белорусского рынка Olvi прекратила инвестировать в «Лидское пиво».
Объем продаж в республике во II квартале этого года снизился на один процент, однако товарооборот увеличился на 39,5%.
«На снижение объема продаж особенно повлияло прекращение экспорта из России, но, с другой стороны, внутренний спрос оставался хорошим, а доля рынка «Лидского пива» увеличилась. Весной было произведено значительное повышение цен, что увеличило товарооборот», — говорится в отчете.
В компании добавили, что продажа «Лидского пива» требует одобрения местных органов власти и антимонопольного органа, а у государства будет право преимущественной покупки актива. В июне правительство Белоруссии объявило о дополнительных ограничениях, связанных с продажей западных компаний акционерам, работающим в попавших под санкции странах.