Финская Olvi продаст белорусский актив «Лидское пиво»

Из документа следует, что на Белоруссию в 2021 г. пришлось 33,2% объема продаж, 21,1% товарооборота и 24,3% операционной прибыли. Планирование и осуществление вывода повлечет за собой разовые затраты, отмечают в компании. После решения совета директоров на заседании 5 марта об уходе с белорусского рынка Olvi прекратила инвестировать в «Лидское пиво».