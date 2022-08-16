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РБК: спрос на карты Visa и Mastercard в СНГ вырос после ухода платежных систем из РФ

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Темп выпуска новых банковских карт в некоторых странах СНГ показал значительный рост в сравнении со II кварталом 2021 г. после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, сообщает РБК.

Самый существенный рост по итогам II квартала наблюдается в Киргизии – за год чисто карт международных платежных систем выросло на 39,7% до 1,2 млн карт по показателям год к году. В статистику были включены карты Visa, Mastercard, UnionPay и российской системы «Золотая корона».

Банк Узбекистана показал рост на 26,2% до 29,9 млн карт (местный регулятор не выделяет карты международных платежных систем), в Армении количество карт Visa и Mastercard за II квартал показало рост на 16,2% до более 2 млн. В Белоруссии рост составил 11,52% – до 17 млн, а в Таджикистане по итогам мая (данные за июнь пока отсутствуют) – 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Казахстане число карт Visa и Mastercard за год увеличилось на 7,86% до 39,8 млн, но это минимальный показатель роста за последние годы.

Сразу после начала военной спецоперации системы Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. 6 марта Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных