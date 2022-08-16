РБК: спрос на карты Visa и Mastercard в СНГ вырос после ухода платежных систем из РФ
Самый существенный рост по итогам II квартала наблюдается в Киргизии – за год чисто карт международных платежных систем выросло на 39,7% до 1,2 млн карт по показателям год к году. В статистику были включены карты Visa, Mastercard, UnionPay и российской системы «Золотая корона».
Банк Узбекистана показал рост на 26,2% до 29,9 млн карт (местный регулятор не выделяет карты международных платежных систем), в Армении количество карт Visa и Mastercard за II квартал показало рост на 16,2% до более 2 млн. В Белоруссии рост составил 11,52% – до 17 млн, а в Таджикистане по итогам мая (данные за июнь пока отсутствуют) – 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В Казахстане число карт Visa и Mastercard за год увеличилось на 7,86% до 39,8 млн, но это минимальный показатель роста за последние годы.
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