РБК: спрос на карты Visa и Mastercard в СНГ вырос после ухода платежных систем из РФ

Банк Узбекистана показал рост на 26,2% до 29,9 млн карт (местный регулятор не выделяет карты международных платежных систем), в Армении количество карт Visa и Mastercard за II квартал показало рост на 16,2% до более 2 млн. В Белоруссии рост составил 11,52% – до 17 млн, а в Таджикистане по итогам мая (данные за июнь пока отсутствуют) – 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.