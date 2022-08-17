«Коммерсантъ» узнал о сложностях РЖД с выходом на оптовый энергорынок
Согласно проекту протокола, РЖД попросила зарегистрировать за собой группу точек поставки (ГТП) потребления в границах Краснодарского края, где сейчас находится поставщик «ТНС энерго Кубань», который продает ей электроэнергию с надбавками.
Однако, по данным газеты, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против выхода РЖД на оптовый энергорынок для покупки электроэнергии без посредников, что позволило бы компании экономить до 5 млрд руб. ежегодно.
В ведомстве считают, что выход РЖД на оптовый рынок приведет к нарушению закона об электроэнергетике, который запрещает совмещение деятельности по передаче и купле-продаже электроэнергии.
«Компания является территориальной сетевой организацией, которая оказывает услуги по передаче электроэнергии более чем в 40 регионах», – отметили в ФАС. Согласно отчету РЖД, доход монополии от передачи энергии в 2021 г. составил 13,8 млрд руб. В компании от комментариев отказались.
Это не первая попытка РЖД выйти на оптовый энергорынок, компания предпринимала их с 2019 г. Сейчас доступ к оптовому рынку имеют такие крупные потребители, как «Русал», НЛМК, «Северсталь», что помогает им экономить на закупке. РЖД является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в России.
По данным газеты, в 2021 г. на компанию пришлось около 4,6% всей потребленной электроэнергии в России. Также в прошлом году она увеличила объем потребления почти на 5% до 51,46 млрд кВт/ч, а ее затраты увеличились на 8,8% по сравнению с показателями прошлого года, достигнув 188,9 млрд руб.
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