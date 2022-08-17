«Коммерсантъ» узнал о сложностях РЖД с выходом на оптовый энергорынок

По данным газеты, в 2021 г. на компанию пришлось около 4,6% всей потребленной электроэнергии в России. Также в прошлом году она увеличила объем потребления почти на 5% до 51,46 млрд кВт/ч, а ее затраты увеличились на 8,8% по сравнению с показателями прошлого года, достигнув 188,9 млрд руб.