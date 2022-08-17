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«Коммерсантъ» узнал о сложностях РЖД с выходом на оптовый энергорынок

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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подала заявление на вступление в состав «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и в реестр субъектов оптового энергорынка, сообщил «Коммерсантъ». Уточняется, что вопрос рассмотрят на заседании наблюдательного совета «Совета рынка» 23 августа.

Согласно проекту протокола, РЖД попросила зарегистрировать за собой группу точек поставки (ГТП) потребления в границах Краснодарского края, где сейчас находится поставщик «ТНС энерго Кубань», который продает ей электроэнергию с надбавками.

Однако, по данным газеты, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против выхода РЖД на оптовый энергорынок для покупки электроэнергии без посредников, что позволило бы компании экономить до 5 млрд руб. ежегодно.

В ведомстве считают, что выход РЖД на оптовый рынок приведет к нарушению закона об электроэнергетике, который запрещает совмещение деятельности по передаче и купле-продаже электроэнергии.

«Компания является территориальной сетевой организацией, которая оказывает услуги по передаче электроэнергии более чем в 40 регионах», – отметили в ФАС. Согласно отчету РЖД, доход монополии от передачи энергии в 2021 г. составил 13,8 млрд руб. В компании от комментариев отказались.

Это не первая попытка РЖД выйти на оптовый энергорынок, компания предпринимала их с 2019 г. Сейчас доступ к оптовому рынку имеют такие крупные потребители, как «Русал», НЛМК, «Северсталь», что помогает им экономить на закупке. РЖД является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в России.

По данным газеты, в 2021 г. на компанию пришлось около 4,6% всей потребленной электроэнергии в России. Также в прошлом году она увеличила объем потребления почти на 5% до 51,46 млрд кВт/ч, а ее затраты увеличились на 8,8% по сравнению с показателями прошлого года, достигнув 188,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных