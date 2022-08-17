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Бизнес

Импорт смартфонов в Россию упал почти на 40%

Ведомости

За первое полугодие 2022 г. в Россию было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% ниже год к году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический отчет GS Group.

Согласно документу, поставки бюджетных смартфонов стоимостью до 10 000 руб. сократились вдвое по сравнению с прошлым годом – они упали на 56% до 2,7 млн штук. Импорт смартфонов среднего сегмента (10 000–30 000 руб.) сократился на 24% до 5,5 млн штук, а дорогих устройств – на 38% до 1,6 млн штук. При этом, по оценке компании, телефоны нижнего ценового сегмента занимают в общих поставках 27% (годом ранее показатель составлял 38%), среднего сегмента – 56% (год назад 46%), а доля верхнего сохранилась на уровне 17%.

По мнению аналитиков, такое сокращение бюджетных устройств связано с уходом южнокорейского производителя электроники Samsung с российского рынка, доля которого составляла почти треть. Также влияние оказало и то, что китайские компании Xiaomi и Realme почти вдвое сократили число поставляемых недорогих моделей.

В МТС сообщили, что продажи смартфонов нижнего ценового сегмента за первое полугодие упали на 34%. В «Мегафоне» отметили, что причиной общего падения продаж стали нарушения в логистике, однако сейчас ситуация стабилизируется. По словам источника издания в одном из ритейлеров, другой причиной может быть глобальный дефицит чипов, из-за которого цены значительно выросли. Он отметил, что устройства, которые раньше стоили 10 000 руб., теперь продаются за 15 000 руб. Сейчас стоимость бюджетных смартфонов выше, чем в Индии и Китае, примерно в два раза из-за курса рубля и логистических ограничений, считает аналитик TelecomDaily Илья Шатилов. Он предположил, что рынок дешевых смартфонов продолжит сокращаться.

Тем не менее в таких ритейлерах, как «Ситилинк» и «М.Видео – Эльдорадо», отметили рост спроса на устройства до 10 000 руб. «Мы ожидаем, что спрос на эту категорию сохранится, например, такие девайсы традиционно востребованы перед началом нового учебного года», – сообщили в «М.Видео – Эльдорадо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных