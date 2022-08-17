Импорт смартфонов в Россию упал почти на 40%

В МТС сообщили, что продажи смартфонов нижнего ценового сегмента за первое полугодие упали на 34%. В «Мегафоне» отметили, что причиной общего падения продаж стали нарушения в логистике, однако сейчас ситуация стабилизируется. По словам источника издания в одном из ритейлеров, другой причиной может быть глобальный дефицит чипов, из-за которого цены значительно выросли. Он отметил, что устройства, которые раньше стоили 10 000 руб., теперь продаются за 15 000 руб. Сейчас стоимость бюджетных смартфонов выше, чем в Индии и Китае, примерно в два раза из-за курса рубля и логистических ограничений, считает аналитик TelecomDaily Илья Шатилов. Он предположил, что рынок дешевых смартфонов продолжит сокращаться.