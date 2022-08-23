Uniper запустит резервную угольную ТЭС в Германии
Немецкий энергоконцерн Uniper 29 августа запустит резервную теплоэлектростанцию (ТЭС) Heyden 4 на каменном угле, чтобы обеспечить страну энергией этой зимой, сообщили в пресс-службе компании. Предполагается, что она проработает до 30 апреля 2023 г., однако при необходимости срок эксплуатации продлят на год.
Heyden 4 расположена вблизи города Минден на востоке Германии. Уточняется, что предполагаемую мощность ТЭС (875 МВт) ограничат из-за сниженной пропускной способности железнодорожных перевозок каменного угля на станцию. При появлении дополнительных транспортных мощностей ограничения на перевозку будут сняты. Уточняется, что у Uniper есть возможность отозвать решение о возвращении ТЭС на рынок в любой момент, но только при уведомлении об этом за четыре недели.
В 2020 г. Uniper прекратила коммерческую эксплуатацию ТЭС в рамках плана по декарбонизации, согласно которому выбросы CO2 при производстве электроэнергии в Европе к 2035 г. должны быть сведены к минимуму. В июле прошлого года Heyden 4 думали закрыть, но Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) признало ТЭС системно значимой и необходимой для «надежного снабжения» региона. С середины прошлого года Heyden 4 была резервной электростанцией, но не производила электроэнергии для рынка.
Германия с августа прекратила получать уголь из России в соответствии со вступившими в силу ограничениями в рамках пятого пакета санкций, а с 31 декабря должна остановить импорт российской нефти. Эмбарго на российский газ пока введено не было. Из-за проблем с оборудованием «Газпром» поэтапно сократил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию с плановых 167 млн куб. м до 33 млн куб. м в сутки, что составляет около 20% его проектной мощности.
Также на прошлой неделе в компании сообщили, что 31 августа прокачка газа через последнюю работающую турбину будет приостановлена на три дня для проведения технических работ и планового осмотра. При отсутствии неисправностей прокачку возобновят до нынешнего объема 2 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.