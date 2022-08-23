Uniper запустит резервную угольную ТЭС в Германии

Германия с августа прекратила получать уголь из России в соответствии со вступившими в силу ограничениями в рамках пятого пакета санкций, а с 31 декабря должна остановить импорт российской нефти. Эмбарго на российский газ пока введено не было. Из-за проблем с оборудованием «Газпром» поэтапно сократил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию с плановых 167 млн куб. м до 33 млн куб. м в сутки, что составляет около 20% его проектной мощности.