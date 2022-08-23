США ввели санкции в отношении семи китайских организаций

Всего в список вошло шесть исследовательских институтов и одна компания. Какие именно организации были в списке не уточняется. Тем юрлицам, что попали в «черный список» минторга США, ограничивается приобретение товаров американского производства, а также товаров, изобретенных за рубежом при участии США или с использованием американских технологий.