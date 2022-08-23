США ввели санкции в отношении семи китайских организаций
Министерство торговли США внесло в «черный список» семь организаций из Китая, которые, по мнению Вашингтона, угрожали нацбезопасности США и работали в сфере военной модернизации китайской армии, сообщает ТАСС со ссылкой федеральный реестр США.
«Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — следует из текста документа. В нем уточняется, что организации приобретали или же пытались приобретать товары производства США «с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации».
Всего в список вошло шесть исследовательских институтов и одна компания. Какие именно организации были в списке не уточняется. Тем юрлицам, что попали в «черный список» минторга США, ограничивается приобретение товаров американского производства, а также товаров, изобретенных за рубежом при участии США или с использованием американских технологий.
В конце июня минторг США добавил в свой «черный список» пять компаний из Китая, которые, как считает ведомство, сотрудничали с ВС РФ еще до начала спецоперации на Украине, писала Financial Times. В числе попавших в список компаний были Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.
9 июля минторг США также внес в «черный список» 34 иностранные компании, в числе которых также было шесть юридических и физических лиц из России. В их числе оказались компания Teson, группа компаний Radiant Group of Companies и Trade Component, а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко.
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