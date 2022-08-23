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Бизнес

США ввели санкции в отношении семи китайских организаций

Ведомости

Министерство торговли США внесло в «черный список» семь организаций из Китая, которые, по мнению Вашингтона, угрожали нацбезопасности США и работали в сфере военной модернизации китайской армии, сообщает ТАСС со ссылкой федеральный реестр США.

«Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — следует из текста документа. В нем уточняется, что организации приобретали или же пытались приобретать товары производства США «с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации».

Всего в список вошло шесть исследовательских институтов и одна компания. Какие именно организации были в списке не уточняется. Тем юрлицам, что попали в «черный список» минторга США, ограничивается приобретение товаров американского производства, а также товаров, изобретенных за рубежом при участии США или с использованием американских технологий.

В конце июня минторг США добавил в свой «черный список» пять компаний из Китая, которые, как считает ведомство, сотрудничали с ВС РФ еще до начала спецоперации на Украине, писала Financial Times. В числе попавших в список компаний были Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

9 июля минторг США также внес в «черный список» 34 иностранные компании, в числе которых также было шесть юридических и физических лиц из России. В их числе оказались компания Teson, группа компаний Radiant Group of Companies и Trade Component, а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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