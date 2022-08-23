Ozon впервые вышел на операционную безубыточность

Согласно данным отчетности, во втором квартале рост оборота от продажи товаров и услуг составил 92% год к году. Общая выручка увеличилась на 58%, до 58,5 млрд руб. В основном рост был обеспечен выручкой от услуг — доходами сервиса от комиссий и рекламы. Этот показатель увеличился на 185%, до 30,3 млрд руб., впервые превысив показатели от продажи товаров. В совокупности за первое полугодие выручка Ozon выросла на 73%, до 122 млрд руб. Убыток же составил 26,2 млрд руб., во втором квартале — 7,2 млрд руб.