Ozon впервые вышел на операционную безубыточность
Компания Ozon опубликовала финансовые результаты за II квартал 2022 г. Из них следует, что она впервые достигла операционной безубыточности. На фоне публикации отчетности акции Ozon на Мосбирже выросли более чем на 10%.
«Во втором квартале Ozon достиг операционной безубыточности: с одной стороны, на это сыграл эффект масштаба за счет инвестиций 2021 года, с другой — повышение эффективности операционных процессов, которым мы усиленно занимались с начала текущего года. Это подтверждает и тот факт, что мы снизили операционные затраты к обороту на треть год к году», — сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов.
Согласно данным отчетности, во втором квартале рост оборота от продажи товаров и услуг составил 92% год к году. Общая выручка увеличилась на 58%, до 58,5 млрд руб. В основном рост был обеспечен выручкой от услуг — доходами сервиса от комиссий и рекламы. Этот показатель увеличился на 185%, до 30,3 млрд руб., впервые превысив показатели от продажи товаров. В совокупности за первое полугодие выручка Ozon выросла на 73%, до 122 млрд руб. Убыток же составил 26,2 млрд руб., во втором квартале — 7,2 млрд руб.
Кроме того, число заказов увеличилось на 121%, активных покупателей — на 67%, до 30,7 млн человек. Уточняется, что на одного клиента приходится до 10,8 покупок в год, заказы стали оформлять чаще на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
К 16:38 мск стоимость акций компании выросла на 13,11%, до 1 588 руб., достигнув максимума за сутки. К 18:04 стоимость бумаг составила 1 547 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи.
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