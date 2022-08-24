В «Ростехе» сообщили об остром дефиците IT-специалистов
Дефицит специалистов в сфере IT и радиоэлектронного комплекса только по организациям «Ростеха» превышает 2500 человек в год, сообщила директор по управлению персоналом госкорпорации Юлия Цветкова.
«На российском рынке труда ощущается острый дефицит квалифицированных IT-специалистов, специалистов радиоэлектронного комплекса различного профиля. Ежегодная потребность в данных специалистах только по организациям корпорации превышает 2500 человек, и спрос постоянно растет», – цитирует ее ТАСС.
Дефицит, по ее данным, затрагивает свыше 230 организаций корпорации в 47 регионах России, необходимы кадры по 40 основным IT-специальностям.
Среди предлагаемых ею мер по улучшению ситуации, которые приводит Telegram-канал «Ростеха», – расширение перечня видов экономической деятельности, по которым возможна аккредитация компаний для получения льгот. В частности, поддержку, считают в госкорпорации, должны получить IT-специалисты, работающие на предприятиях в области электроники и радиоэлектроники, авиастроения, двигателе- и автомобилестроения. Доля же доходов от IT-направления предприятий, претендующих на аккредитацию, должна быть снижена до 30%, считают в «Ростехе».
Кроме того, меры господдержки, доступные предприятиям IT-отрасли, следует распространить и на организации - разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции в интересах оборонно-промышленного комплекса, подчеркнули в госкорпорации.
«Например, было бы правильно предоставлять сотрудникам ОПК льготную ипотеку со ставкой 5% и снизить для аккредитованных компаний страховые взносы с заработной платы сотрудников до 7,6%», – считает Цветкова.
1 августа Минцифры сообщило, что из реестра аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области IT в России, исключили более 400 организаций. Из реестра исключили свыше 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и др. Основная деятельность всех этих компаний не относится к сфере информационных технологий, пояснили в Минцифры.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах для поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.
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