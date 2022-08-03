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Меры господдержки IT начали работать

Их эффективность будет зависеть от масштабирования объемов их применения
Денис Афанасьев , руководитель направления облачных решений CorpSoft24
Параллельный импорт и импортозамещение в данном сегменте носят эпизодический характер, поэтому дефицит тяжелого оборудования (серверов, СХД, средств маршрутизации) будет нарастать / Андрей Гордеев / Ведомости

Судя по новостным сводкам последних месяцев, государство всерьез взялось за поддержку IT: профильные льготы сыпались на отрасль как из рога изобилия. Насколько предложенный комплекс мер поддержки IT адекватен?

После ухода западных вендоров повышенным спросом стали пользоваться следующие виды российских решений: операционные системы, ERP, офисные приложения, системы виртуализации и резервного копирования, приложения для совместной работы и трекинга задач, BI-системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных