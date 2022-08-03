Меры господдержки IT начали работать

Меры господдержки IT начали работатьИх эффективность будет зависеть от масштабирования объемов их применения
Судя по новостным сводкам последних месяцев, государство всерьез взялось за поддержку IT: профильные льготы сыпались на отрасль как из рога изобилия. Насколько предложенный комплекс мер поддержки IT адекватен?
После ухода западных вендоров повышенным спросом стали пользоваться следующие виды российских решений: операционные системы, ERP, офисные приложения, системы виртуализации и резервного копирования, приложения для совместной работы и трекинга задач, BI-системы.
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