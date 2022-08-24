ФАС получила ходатайства о покупке Delivery Club, «Новостей» и «Дзена»
VK и «Яндекс» подали Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ходатайства о приобретении сервиса доставки еды из магазинов и ресторанов Delivery Club, новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен», сообщается в Telegram-канале ведомства. Там уточнили, что регулятор оценит влияние сделки на соответствующие рынки.
Накануне стало известно, что VK получит 100% акций Delivery Club и выйдет из состава участников совместного предприятия со «Сбером» — «О2О Холдинг». Уточняется, что сделку планируют закрыть до конца этого года — после того, как будут получены необходимые одобрения регуляторов. В компании заверили, что после закрытия сделки VK и «Сбер» останутся стратегическими партнерами.
После этого сервис доставки еды будет передан «Яндексу», а в обмен VK получит сервисы «Дзен» и «Новости». «После закрытия сделки Delivery Club и “Яндекс Еда” перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», — сказано в сообщении «Яндекса».
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