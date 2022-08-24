ФАС получила ходатайства о покупке Delivery Club, «Новостей» и «Дзена»

После этого сервис доставки еды будет передан «Яндексу», а в обмен VK получит сервисы «Дзен» и «Новости». «После закрытия сделки Delivery Club и “Яндекс Еда” перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», — сказано в сообщении «Яндекса».