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Лоукостер «Победа» с ноября начнет летать из аэропорта «Шереметьево»

Ведомости

Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» с ноября начнет выполнять рейсы из аэропорта «Шереметьево», рассказали в пресс-службе компании. В зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале B.

Компания начнет продавать билеты на рейсы зимнего расписания в ближайшее время на своем сайте. Часть рейсов в зимнем сезоне пройдут из аэропорта «Внуково». Половину полетной программы составят межрегиональные рейсы, которые будут проходить напрямую без посадки в Москве.

Из аэропорта «Шереметьево» компания будет осуществлять перелеты в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды.

Рейсы из «Внуково» будут осуществляться в Пермь, Ульяновск, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

Помимо этого «Победа» будет совершать рейсы в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы.

1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных