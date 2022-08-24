Лоукостер «Победа» с ноября начнет летать из аэропорта «Шереметьево»

Компания начнет продавать билеты на рейсы зимнего расписания в ближайшее время на своем сайте. Часть рейсов в зимнем сезоне пройдут из аэропорта «Внуково». Половину полетной программы составят межрегиональные рейсы, которые будут проходить напрямую без посадки в Москве.