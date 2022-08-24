Лоукостер «Победа» с ноября начнет летать из аэропорта «Шереметьево»
Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» с ноября начнет выполнять рейсы из аэропорта «Шереметьево», рассказали в пресс-службе компании. В зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале B.
Компания начнет продавать билеты на рейсы зимнего расписания в ближайшее время на своем сайте. Часть рейсов в зимнем сезоне пройдут из аэропорта «Внуково». Половину полетной программы составят межрегиональные рейсы, которые будут проходить напрямую без посадки в Москве.
Из аэропорта «Шереметьево» компания будет осуществлять перелеты в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды.
Рейсы из «Внуково» будут осуществляться в Пермь, Ульяновск, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.
Помимо этого «Победа» будет совершать рейсы в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы.
1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.
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