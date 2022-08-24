TCS Group отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия

Из отчета также следует, что TCS Group за первое полугодие 2022 г. увеличила чистый процентный доход по МСФО на 35%, до 101,6 млрд руб. против 75,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом процентные расходы за шесть месяцев 2022 г. также увеличились до 33,2 млрд руб. с 11,7 млрд руб. в 2021 г.