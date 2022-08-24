TCS Group отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия
Владелец Тинькофф-банка, компания TCS Group, за первое полугодие 2022 г. показала падение чистой прибыли до самого низкого уровня за последние пять лет, следует из отчетности компании. TCS Group смогла сохранить прибыльность, однако соответствующие показатели на раскрыла.
«Группа остается прибыльной в обоих кварталах 2022 года, хотя полугодовая чистая прибыль достигла своего самого низкого уровня за последние пять лет. Группа также продолжает поддерживать значительный запас ликвидности и достаточный запас капитала (почти в два раза превышающий требуемые минимумы), что позволит ей адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 году», — говорится в отчете.
Из отчета также следует, что TCS Group за первое полугодие 2022 г. увеличила чистый процентный доход по МСФО на 35%, до 101,6 млрд руб. против 75,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом процентные расходы за шесть месяцев 2022 г. также увеличились до 33,2 млрд руб. с 11,7 млрд руб. в 2021 г.
Комиссионные доходы за первое полугодие выросли на 90%, до 68,5 млрд руб. с 36,1 млрд руб. в прошлом году. Комиссионные расходы за алогичный период в 2022 г. выросли до 22,6 млрд руб. против 16,8 млрд руб. в 2021 г.
1 августа стало известно, что TCS Group планирует перевести свою штаб-квартиру до конца 2023 г. Она будет рассчитана на примерно 7500 рабочих мест.
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