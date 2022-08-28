WSJ сообщила об угрозе нехватки стекольной продукции в Европе из-за энергокризиса

28 июля Еврокомиссия обнародовала окончательную редакцию плана «Экономьте газ для безопасной зимы». За два дня до этого члены ЕС согласовали политическое решение о сокращении потребления газа, приняли его почти единогласно, против была только Венгрия. План призывает страны с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. сократить потребление газа на 15%. За точку отсчета взято среднее потребление в те же месяцы в течение последних пяти лет. А 5 августа Совет ЕС сообщил о принятии этого постановления всеми членами сообщества.