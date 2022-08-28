WSJ сообщила об угрозе нехватки стекольной продукции в Европе из-за энергокризиса
Европейские компании, занимающиеся автомобилестроением, производством тары и строительством небоскребов, не говоря уже о кустарных стеклодувах, готовятся к возможной нехватке стекла на фоне проблем с поставками российского газа, пишет The Wall Street Journal.
Стекло настолько распространено — от окон, ветровых стекол автомобилей, экранов компьютеров и смартфонов до флаконов с лекарствами, безалкогольными и спиртными напитками, что некоторые руководители предприятий и отраслевые аналитики опасаются, что серьезный дефицит может привести к новым нарушениям цепочки поставок.
«Отказ от поставок российского газа в Германию вызовет новый кризис нехватки запчастей», —заявила глава отдела стратегии производителя люксовых автомобилей Audi AG Силья Пие. Она привела в пример ситуацию со стеклом.
Европейская комиссия в июле включила производство стекла в свой список отраслей, которым будет отдан приоритет, если с поставками газа этой зимой возникнут проблемы. Компании в отраслях, которые в значительной степени зависят от поставок стекла, делают запасы, иногда с большими затратами.
Отмечается, что газ — один из ключевых компонентов для производства стекла, поскольку этот процесс заключается в создании высоких температур для расплавления песка, кальцинированной соды и известняка.
Ранее Bloomberg сообщил, что австрийский производитель стекольной продукции Riedel может остановить производство из-за газового кризиса в Европе. Старинные печи, в которых производитель плавит стекло, могут выйти из строя, если придется приостановить выпуск продукции из-за нехватки энергоресурсов.
28 июля Еврокомиссия обнародовала окончательную редакцию плана «Экономьте газ для безопасной зимы». За два дня до этого члены ЕС согласовали политическое решение о сокращении потребления газа, приняли его почти единогласно, против была только Венгрия. План призывает страны с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. сократить потребление газа на 15%. За точку отсчета взято среднее потребление в те же месяцы в течение последних пяти лет. А 5 августа Совет ЕС сообщил о принятии этого постановления всеми членами сообщества.