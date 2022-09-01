Продавцы БАДов на Wildberries попросили не запрещать продажу их товаров

В июле стало известно, что россияне только в аптеках (без учета маркетплейсов) в Санкт-Петербурге потратили на БАДы в январе-июне 2 млрд 289 млн руб. против 1 млрд 764 млн руб. за аналогичный период 2021 г. Представители отрасли рассказали, что на существенный рост продаж в денежном выражении оказали влияние сразу несколько факторов: рост себестоимости продукции, высокий спрос после начала СВО, а также переход потребителей в более дорогой сегмент.