Продавцы БАДов на Wildberries попросили не запрещать продажу их товаров
Продавцы биологически активных добавок (БАД) к пище направили обращения руководителю Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не запрещать продажу их товаров на маркетплейсе Wildberries, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы.
В управлении Роспотребнадзора Москвы попросили заблокировать карточки товаров некоторых продавцов, а сам Wildberries исключить раздел «Витамины и БАД» на площадке. Дело находится на рассмотрении в Останкинском районном суде Москвы.
Торговцы БАДами убеждены, что требование о блокировке раздела на Wildberries может привести «к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж». В результате, считают авторы обращения, это приведет к тому, что фармацевтические компании и производители БАД понесут убытки и цены на их товары вырастут.
Однако авторы обращения отметили, что блокировка карточек некоторых продавцов — правильная мера, так как продажа БАДов без надлежащих документов, которые соответствуют законодательным нормам, недопустима.
Поэтому торговцы считают, что наиболее верным вариантом будет ограничение конкретных товарных предложений от недобросовестных продавцов, в то время как полная блокировка раздела на Wildberries может создать «опасный прецедент» ограничения доступа населения к социально значимым товарам.
В данный момент на Wildberries порядка 57 000 наименований в категории «Витамины и БАД» и 3000 продавцов. В числе компаний, которые написали обращения, присутствуют: «Фарм Лэдженд» (Москва), «Органик Фарм» (Санкт-Петербург), «АМА – Трейд» (Смоленск), «ФармГрупп», «Простые решения», «Природа жизни» (Алтайский край) и др.
В июле стало известно, что россияне только в аптеках (без учета маркетплейсов) в Санкт-Петербурге потратили на БАДы в январе-июне 2 млрд 289 млн руб. против 1 млрд 764 млн руб. за аналогичный период 2021 г. Представители отрасли рассказали, что на существенный рост продаж в денежном выражении оказали влияние сразу несколько факторов: рост себестоимости продукции, высокий спрос после начала СВО, а также переход потребителей в более дорогой сегмент.
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