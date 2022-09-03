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Wildberries опроверг информацию о повышении стоимости возврата товаров

Ведомости

Онлайн-ритейлер Wildberries заявил, что информация об увеличении стоимости возврата товаров не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Коммерсантъ».

2 сентября Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на клиентов Wildberries сообщил о повышении штрафа за возврат товара до 100 руб. В Wildberries изданию сообщили, что информация об увеличении штрафа является ложной.

«Информация о "повышении стоимости возврата товаров на Wildberries", распространенная Telegram-каналами "Кровавая барыня" и "Осторожно, Москва", является очередной попыткой введения в заблуждение. С грустью вынуждены заметить: осенью желтеют не только деревья, но и некоторые Telegram-каналы»,— рассказали в пресс-службе, добавив, что компания ввела бесплатный возврат товаров для более чем 50% покупателей перед началом учебного года.

Ранее по теме: Клиенты Wildberries сообщили о штрафах в 100 рублей за возврат товаров

В публикации «Осторожно, Москва» отмечалось, что онлайн-ритейлер в третий раз за последнее время поднял стоимость возврата товаров. Изначально услуга стоила 50 руб., затем ее стоимость подняли до 75 р.

В августе Wildberries в тестовом режиме ввел плату в размере 1000 руб. за возврат крупногабаритных и хрупких товаров, требующих особых условий перевозки, сообщал ТАСС.

Ранее пользователи маркетплейса рассказали в сообществе «ВКонтакте», что площадка начала массово штрафовать за возврат товаров: весной клиенты начали получать предупреждения, что за каждый возвращенный товар Wildberries возьмет по 100 руб. Представитель Wildberries сообщил РБК, что компания не меняла политику возврата. С 2020 г. площадка тестирует разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяют тариф оплаты обратной логистики. В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров.

Компания также сообщала, что тестирует оплату возврата на примерно 5% клиентов, которые возвращают от 90% покупок. Однако предупреждения о возможных штрафах за возврат получили участники сообщества «ВКонтакте», которые никогда не возвращали покупки на Wildberries.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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