Wildberries опроверг информацию о повышении стоимости возврата товаров
Онлайн-ритейлер Wildberries заявил, что информация об увеличении стоимости возврата товаров не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Коммерсантъ».
2 сентября Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на клиентов Wildberries сообщил о повышении штрафа за возврат товара до 100 руб. В Wildberries изданию сообщили, что информация об увеличении штрафа является ложной.
«Информация о "повышении стоимости возврата товаров на Wildberries", распространенная Telegram-каналами "Кровавая барыня" и "Осторожно, Москва", является очередной попыткой введения в заблуждение. С грустью вынуждены заметить: осенью желтеют не только деревья, но и некоторые Telegram-каналы»,— рассказали в пресс-службе, добавив, что компания ввела бесплатный возврат товаров для более чем 50% покупателей перед началом учебного года.
В публикации «Осторожно, Москва» отмечалось, что онлайн-ритейлер в третий раз за последнее время поднял стоимость возврата товаров. Изначально услуга стоила 50 руб., затем ее стоимость подняли до 75 р.
В августе Wildberries в тестовом режиме ввел плату в размере 1000 руб. за возврат крупногабаритных и хрупких товаров, требующих особых условий перевозки, сообщал ТАСС.
Ранее пользователи маркетплейса рассказали в сообществе «ВКонтакте», что площадка начала массово штрафовать за возврат товаров: весной клиенты начали получать предупреждения, что за каждый возвращенный товар Wildberries возьмет по 100 руб. Представитель Wildberries сообщил РБК, что компания не меняла политику возврата. С 2020 г. площадка тестирует разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяют тариф оплаты обратной логистики. В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров.
Компания также сообщала, что тестирует оплату возврата на примерно 5% клиентов, которые возвращают от 90% покупок. Однако предупреждения о возможных штрафах за возврат получили участники сообщества «ВКонтакте», которые никогда не возвращали покупки на Wildberries.