Wildberries опроверг информацию о повышении стоимости возврата товаров

Ранее пользователи маркетплейса рассказали в сообществе «ВКонтакте», что площадка начала массово штрафовать за возврат товаров: весной клиенты начали получать предупреждения, что за каждый возвращенный товар Wildberries возьмет по 100 руб. Представитель Wildberries сообщил РБК, что компания не меняла политику возврата. С 2020 г. площадка тестирует разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяют тариф оплаты обратной логистики. В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров.