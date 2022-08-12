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Wildberries ввел плату в 1000 рублей за возврат крупногабаритных товаров

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Онлайн-ритейлер Wildberries в тестовом режиме ввел плату в размере 1000 руб. за возврат крупногабаритных и хрупких товаров, требующих особых условий перевозки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«С прошлой недели плата 1000 руб. взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», – заявили в компании.

Речь идет, в частности, о телевизорах, холодильниках, стиральных машинах и других «тяжелых» товарах. Доставка и подъем на этаж при этом по-прежнему остаются бесплатными, добавил представитель ритейлера.

Ранее в Wildberries сообщили, что планируют запустить сервис «Цифровой арбитраж», который должен защитить потребителей от контрафакта, а правообладателей — от нарушения прав со стороны продавцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных