Wildberries ввел плату в 1000 рублей за возврат крупногабаритных товаров
Онлайн-ритейлер Wildberries в тестовом режиме ввел плату в размере 1000 руб. за возврат крупногабаритных и хрупких товаров, требующих особых условий перевозки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«С прошлой недели плата 1000 руб. взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», – заявили в компании.
Речь идет, в частности, о телевизорах, холодильниках, стиральных машинах и других «тяжелых» товарах. Доставка и подъем на этаж при этом по-прежнему остаются бесплатными, добавил представитель ритейлера.
Ранее в Wildberries сообщили, что планируют запустить сервис «Цифровой арбитраж», который должен защитить потребителей от контрафакта, а правообладателей — от нарушения прав со стороны продавцов.
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