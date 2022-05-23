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Клиенты Wildberries сообщили о штрафах в 100 рублей за возврат товаров

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Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили в сообществе «ВКонтакте», что площадка начала массово штрафовать за возврат товаров: часть пользователей около месяца назад начала получать предупреждения, что за каждый возвращенный товар Wildberries возьмет по 100 руб. Первым на это обратил внимание РБК. Некоторые пользователи отметили, что 100 руб. списываются даже при возврате бракованного товара.

В уведомлении клиентам компания сослалась на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». В ней говорится, что продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца.

Представитель Wildberries сообщил РБК, что компания не меняла политику возврата. С 2020 г. площадка тестирует разные модели доставки и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяют тариф оплаты обратной логистики. По словам представителя компании, это должно мотивировать клиентов осознанно заказывать товары, обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции и исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказывают крупные партии товара и не выкупают их.

Wildberries ранее сообщила, что тестирует оплату возврата на примерно 5% клиентов, которые возвращают от 90% покупок. Однако предупреждения о возможных штрафах за возврат получили участники сообщества «ВКонтакте», которые никогда не возвращали покупки на Wildberries.

В службе поддержки пользователям площадки пояснили, что уведомление о штрафе может появиться в зависимости от суммы выкупа товаров, однако другие операторы службы заявили, что площадка это не учитывает. В одном из чатов поставщиков маркетплейса часть партнеров выразила опасение, что массовое применение платы за возврат товаров снизит продажи, потому что клиенты будут опасаться заказывать на площадке.

Чаще всего покупатели возвращают товары в категории одежды и обуви, отметило издание. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в России в 2021 г. почти 14% онлайн-продаж пришлось на одежду и обувь, т. е. около 431 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных