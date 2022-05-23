Клиенты Wildberries сообщили о штрафах в 100 рублей за возврат товаров

В службе поддержки пользователям площадки пояснили, что уведомление о штрафе может появиться в зависимости от суммы выкупа товаров, однако другие операторы службы заявили, что площадка это не учитывает. В одном из чатов поставщиков маркетплейса часть партнеров выразила опасение, что массовое применение платы за возврат товаров снизит продажи, потому что клиенты будут опасаться заказывать на площадке.