Интернет-ритейлеры попросили упростить механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) попросил Минпромторг упростить механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин на потребительские товары, который должен был упростить их импорт для избежания дефицита, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКИТ министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В Минпромторге подтвердили получение письма и заявили, что изучают предложения.
Такую льготу с 8 мая могут получить системообразующие или градообразующие предприятия, которые ввозят в страны ЕАЭС товары, за исключением используемой в производстве подакцизной продукции. Чтобы получить отсрочку, компания должна предоставить таможенникам подтверждение госоргана страны ЕАЭС, что компания может воспользоваться льготой, поясняли в Федеральной таможенной службе (ФТС).
В письме говорится, что для получения отсрочки более чем на месяц системообразующей компании нужно распоряжение правительства России. АКИТ предложила упростить процедуру и передать обязанность подтверждать право компаний на льготы Минпромторгу.
Источник издания в одном из федеральных ритейлеров рассказал, что пока не смог воспользоваться отсрочкой, потому что в соответствующем документе нет четкого алгоритма действий. Представитель одного из маркетплейсов подтвердил, что получить льготу при таком механизме затруднительно.
Собеседник издания в крупном поставщике электроники отметил, что не может воспользоваться льготой, потому что ему не дают статус системообразующего предприятия. представитель другой сети отметил, что сейчас можно получить отсрочку на 45 дней, а компании необходимо до полугода. Партнер One Story Ольга Сумишевская возразила, что в условиях нехватки свободных денег даже полтора месяца отсрочки будут полезными.
Собеседник издания в крупном нон-фуд ритейлере рассказал, что компания направляет на уплату ввозных таможенных пошлин до 300 млн руб. в месяц, а могла бы направить эти деньги на развитие или на покрытие операционных разрывов.