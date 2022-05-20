Интернет-ритейлеры попросили упростить механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин

Собеседник издания в крупном поставщике электроники отметил, что не может воспользоваться льготой, потому что ему не дают статус системообразующего предприятия. представитель другой сети отметил, что сейчас можно получить отсрочку на 45 дней, а компании необходимо до полугода. Партнер One Story Ольга Сумишевская возразила, что в условиях нехватки свободных денег даже полтора месяца отсрочки будут полезными.