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Интернет-ритейлеры попросили упростить механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин

Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) попросил Минпромторг упростить механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин на потребительские товары, который должен был упростить их импорт для избежания дефицита, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКИТ министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В Минпромторге подтвердили получение письма и заявили, что изучают предложения.

Такую льготу с 8 мая могут получить системообразующие или градообразующие предприятия, которые ввозят в страны ЕАЭС товары, за исключением используемой в производстве подакцизной продукции. Чтобы получить отсрочку, компания должна предоставить таможенникам подтверждение госоргана страны ЕАЭС, что компания может воспользоваться льготой, поясняли в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В письме говорится, что для получения отсрочки более чем на месяц системообразующей компании нужно распоряжение правительства России. АКИТ предложила упростить процедуру и передать обязанность подтверждать право компаний на льготы Минпромторгу.

Источник издания в одном из федеральных ритейлеров рассказал, что пока не смог воспользоваться отсрочкой, потому что в соответствующем документе нет четкого алгоритма действий. Представитель одного из маркетплейсов подтвердил, что получить льготу при таком механизме затруднительно.

Собеседник издания в крупном поставщике электроники отметил, что не может воспользоваться льготой, потому что ему не дают статус системообразующего предприятия. представитель другой сети отметил, что сейчас можно получить отсрочку на 45 дней, а компании необходимо до полугода. Партнер One Story Ольга Сумишевская возразила, что в условиях нехватки свободных денег даже полтора месяца отсрочки будут полезными.

Собеседник издания в крупном нон-фуд ритейлере рассказал, что компания направляет на уплату ввозных таможенных пошлин до 300 млн руб. в месяц, а могла бы направить эти деньги на развитие или на покрытие операционных разрывов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных