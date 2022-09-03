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«Газпром» сообщил об участии Siemens в ремонте агрегата для «Северного потока»

Ведомости

Компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для газопровода «Северный поток», обнаруживает неисправности и готова их устранять, однако «ремонтировать негде», сообщила пресс-служба «Газпрома» 3 сентября. 

31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — сообщил «Газпром».

Ранее в компании рассказали, что работу газопровода полностью остановили после проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 на КС «Портовая». При проведении регламентных работ совместно с представителями Siemens на агрегате была выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах. 

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В «Газпроме» тогда отметили, что Ростехнадзор предупредил компанию о том, что выявленные неисправности не позволяют «обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя», в связи с чем необходимо приостановить его работу.

Подобные утечки масла были обнаружены ранее на нескольких других ГПА, которые сейчас также находятся в простое, поскольку в Siemens сообщили, что устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия.

В середине июня поставки газа по газопроводу уменьшились до 40%. Это случилось из-за того, что компания Siemens не смогла вернуть компании отремонтированную турбину из Канады. Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». Уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%. 

В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных