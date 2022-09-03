«Газпром» сообщил об участии Siemens в ремонте агрегата для «Северного потока»
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.
«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — сообщил «Газпром».
Ранее в компании рассказали, что работу газопровода полностью остановили после проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 на КС «Портовая». При проведении регламентных работ совместно с представителями Siemens на агрегате была выявлена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах.
В «Газпроме» тогда отметили, что Ростехнадзор предупредил компанию о том, что выявленные неисправности не позволяют «обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя», в связи с чем необходимо приостановить его работу.
Подобные утечки масла были обнаружены ранее на нескольких других ГПА, которые сейчас также находятся в простое, поскольку в Siemens сообщили, что устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия.
В середине июня поставки газа по газопроводу уменьшились до 40%. Это случилось из-за того, что компания Siemens не смогла вернуть компании отремонтированную турбину из Канады. Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». Уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%.
В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.