Власти Великобритании проверят покупателя фирмы Абрамовича на наличие связей с Россией
Британские власти расследуют продажу телекоммуникационной группы Truphone, принадлежащей российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, из-за возможных связей с Россией, сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Financial Times сообщила, что Truphone, принадлежащий Абрамовичу и его партнерам, будет продан за 1 фунт стерлингов двум европейским предпринимателям — немецкому бизнесмену Хакану Кочу и его деловому партнеру Пирросу Куссиосу.
По данным Telegraph, отдел инвестиционной безопасности министерства бизнеса королевства заморозил сделку в июле для проведения 30-дневного расследования в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях. Однако сотрудники отдела решили, что необходимо провести более тщательную проверку длительностью 45 дней.
«В правительстве изучают утверждения о том, что Коч может также иметь связи с Россией», — сообщает газета.
Роман Абрамович владеет 23% акций Truphone, большая часть остальных акций принадлежит его партнерам по металлургическому холдингу Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову. Компанию купят немецкий предприниматель Хакан Коч и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, пишет газета. Ранее сын Фролова управлял компанией Target Global, финансировавшей Auto1, соучредителем которой является Коч, заявили источники. Коч при этом утверждает, что не имеет отношения к владельцам Truphone.
Согласно условиям договора, нынешние владельцы инвестируют более 10 млн фунтов стерлингов в Truphone, также они обязаны погасить долги сети, в том числе штраф в размере $660 000 за искажение фактов о структуре собственности компании. Абрамович, Фролов и Абрамов, по данным издания, вправе получить до трети средств от суммы инвестиций в компанию, если ее стоимость вырастет.
The Telegraph утверждает, что предыдущий бизнес Коча, Auto1, получил инвестиции от московского венчурного фонда Target Global, которым управляет бизнесмен Александр Фролов.
10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.
Из-за введения санкций Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. 26 мая сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли была официально согласована и закрыта. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, или около $5,2 млрд. В конце мая бизнесмен из-за санкций подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.