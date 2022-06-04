FT: Truphone Абрамовича продадут за 1 фунт стерлингов
Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана за 1 фунт стерлингов двум европейским предпринимателям, пишет газета Financial Times.
По данным источников FT, решение принято в связи с санкциями Великобритании и Евросоюза против Абрамовича, а сделку стороны могут заключить в июне.
Бизнесмен владеет 23% акций Truphone, большая часть остальных акций принадлежит его партнерам по металлургическому холдингу Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову. Компанию купят немецкий предприниматель Хакан Коч и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, пишет газета. Ранее сын Фролова управлял компанией Target Global, финансировавшей Auto1, соучредителем которой является Коч, заявили источники. Коч при этом утверждает, что не имеет отношения к владельцам Truphone.
Согласно условиям договора, нынешние владельцы инвестируют более 10 млн фунтов стерлингов в Truphone, также они обязаны погасить долги сети, в том числе штраф в размере $660 000 за искажение фактов о структуре собственности компании. Абрамович, Фролов и Абрамов, по данным издания, вправе получить до трети средств от суммы инвестиций в компанию, если ее стоимость вырастет.
Ранее газета The Times писала, что Абрамович и его партнеры могут потерять более 300 млн фунтов стерлингов из-за своих инвестиций в Truphone. Компания, стоимость которой в 2020 г. оценивалась в 410 млн фунтов стерлингов, в апреле инициировала «немедленную проверку своих стратегических вариантов» в ответ на санкции против Абрамовича.
10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.
Из-за введения санкций Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. 26 мая сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли была официально согласована и закрыта. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, или около $5,2 млрд. В конце мая бизнесмен из-за санкций подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.