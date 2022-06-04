FT: Truphone Абрамовича продадут за 1 фунт стерлингов

Согласно условиям договора, нынешние владельцы инвестируют более 10 млн фунтов стерлингов в Truphone, также они обязаны погасить долги сети, в том числе штраф в размере $660 000 за искажение фактов о структуре собственности компании. Абрамович, Фролов и Абрамов, по данным издания, вправе получить до трети средств от суммы инвестиций в компанию, если ее стоимость вырастет.