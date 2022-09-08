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Мамут покинул пост председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема парка»

Ведомости

Российский предприниматель Александр Мамут принял решение уйти с должности председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров («Формула кино» и «Синема парк»), об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию. 

«Объединенная киносеть "Синема парк" и "Формула кино" сообщает об управленческих изменениях в группе. Председатель совета директоров киносети Александр Леонидович Мамут принял решение сложить с себя полномочия председателя и выйти из состава совета директоров», — сказано в сообщении.

Уточняется, что решение о назначении нового председателя совета директоров будет принято позже. Предполагается, что состав совета директоров также будет изменен — об этом сообщат отдельно. 

Мамут приобрел «Синема парк» в марте 2017 г. у сына сенатора Сулеймана Керимова. Через месяц он купил «Формулу кино» у Михаила Фридмана и его партнеров. После объединения кинотеатров киносеть стала крупнейшей в России. По данным «Невафильм Research» на май 2022 г., она владеет 76 кинотеатрами на 585 залов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных