Мамут покинул пост председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема парка»

Мамут приобрел «Синема парк» в марте 2017 г. у сына сенатора Сулеймана Керимова. Через месяц он купил «Формулу кино» у Михаила Фридмана и его партнеров. После объединения кинотеатров киносеть стала крупнейшей в России. По данным «Невафильм Research» на май 2022 г., она владеет 76 кинотеатрами на 585 залов.