Мамут покинул пост председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема парка»
Российский предприниматель Александр Мамут принял решение уйти с должности председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров («Формула кино» и «Синема парк»), об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
«Объединенная киносеть "Синема парк" и "Формула кино" сообщает об управленческих изменениях в группе. Председатель совета директоров киносети Александр Леонидович Мамут принял решение сложить с себя полномочия председателя и выйти из состава совета директоров», — сказано в сообщении.
Уточняется, что решение о назначении нового председателя совета директоров будет принято позже. Предполагается, что состав совета директоров также будет изменен — об этом сообщат отдельно.
Мамут приобрел «Синема парк» в марте 2017 г. у сына сенатора Сулеймана Керимова. Через месяц он купил «Формулу кино» у Михаила Фридмана и его партнеров. После объединения кинотеатров киносеть стала крупнейшей в России. По данным «Невафильм Research» на май 2022 г., она владеет 76 кинотеатрами на 585 залов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.