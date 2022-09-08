Sony Music объявила об окончательном уходе из России
Sony Music Group окончательно уходит с российского рынка. Об этом сообщает журнал Billboard со ссылкой на заявление звукозаписывающей компании от 7 сентября.
Как пишет издание, Sony Music приняла решение полностью покинуть российский рынок и передать российский бизнес местному менеджменту. Уточняется, что причиной стали продолжающиеся военные действия на Украине, а также усиление санкций в отношении России.
«Мы больше не можем продолжать присутствие в России», — цитирует музыкальную компанию Billboard.
По данным источников журнала, подразделение перейдет под контроль нового юридического лица. Его руководителем станет Арина Дмитриева — бывший управляющий директор Sony Music Russia. Отмечается, что новая компания не будет зависеть от Sony Music Group. Также собеседник журнала уточнил, что лейбл будет продвигать только российских музыкантов.
Кроме того, права на треки международных артистов не включены в условия передачи компании. В связи с этим Sony Music Group обратилась к российским потоковым сервисам с просьбой удалить репертуар зарубежных исполнителей (Гарри Стайлса, AC/DC, Бейонсе, Майкла Джексона и др.), который был выпущен до начала спецоперации России на Украине. Ранее компания также ограничила премьеры новых треков на музыкальных сервисах.
На фоне спецоперации на Украине в начале марта деятельность в России приостановили три крупнейшие звукозаписывающие компании — Sony Music Group, Universal Music Group и Warner Music Group. Они заморозили в стране все инвестиции, рекламную деятельность и музыкальные релизы. Как отмечает Billboard, Sony Music стала первой компанией из «большой тройки» лейблов, которая объявила об окончательном уходе с российского рынка.
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