Sony Music объявила об окончательном уходе из России

Кроме того, права на треки международных артистов не включены в условия передачи компании. В связи с этим Sony Music Group обратилась к российским потоковым сервисам с просьбой удалить репертуар зарубежных исполнителей (Гарри Стайлса, AC/DC, Бейонсе, Майкла Джексона и др.), который был выпущен до начала спецоперации России на Украине. Ранее компания также ограничила премьеры новых треков на музыкальных сервисах.