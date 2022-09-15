В Москве продлили льготное кредитование малого и среднего бизнеса до конца 2023 года
Правительство Москвы выделит 1,21 млрд руб. на реализацию программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что кредиты на льготных условиях смогут сохранить около 10 000 столичных организаций. Программу продлили до конца 2023 г., уточнили в пресс-службе.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в апреле 2022 г. Согласно инициативе, организации, относящиеся к малому и среднему предпринимательству, могут получить кредит под 15% годовых на 12 месяцев. Максимальный размер займа составляет 50 млн руб. Сообщалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 г.
Также были предусмотрены льготные кредиты на инвестиционные цели. Ставка по ним составляла 7% годовых, в августе ее снизили до 3%. При этом сумма кредита не может превышать 300 млн руб. Льготное финансирование предоставляется сроком на три года.
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