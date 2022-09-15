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В Москве продлили льготное кредитование малого и среднего бизнеса до конца 2023 года

Ведомости

Правительство Москвы выделит 1,21 млрд руб. на реализацию программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы. 

Отмечается, что кредиты на льготных условиях смогут сохранить около 10 000 столичных организаций. Программу продлили до конца 2023 г., уточнили в пресс-службе. 

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в апреле 2022 г. Согласно инициативе, организации, относящиеся к малому и среднему предпринимательству, могут получить кредит под 15% годовых на 12 месяцев. Максимальный размер займа составляет 50 млн руб. Сообщалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 г. 

Также были предусмотрены льготные кредиты на инвестиционные цели. Ставка по ним составляла 7% годовых, в августе ее снизили до 3%. При этом сумма кредита не может превышать 300 млн руб. Льготное финансирование предоставляется сроком на три года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных