Застройщик Bonava продаст бизнес в России
Шведский девелопер Bonava заключил соглашение о продаже своих дочерних компаний в России за 98 млн евро (1,1 млрд шведских крон). Сделка будет завершена в течение полугода, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
Бизнес будет продан российскому застройщику G-Group с офисом в Казани. Отмечается, что компания также активно работает в Санкт-Петербурге. Закрытие сделки, как отмечает Bonava, потребует разрешения властей, одобрения банков и контрагентов.
«Эти процессы утверждения сложны, учитывая обстоятельства и геополитические факторы», — говорится в сообщении.
Решение покинуть Россию было принято с учетом геополитической ситуации, заявил президент и главный исполнительный директор Bonava Питер Валлин.
«Было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников, наших клиентов и операции в целом, и эта продажа учитывала эти факторы», — цитирует его пресс-служба компании.
Потери шведского застройщика после прекращения деятельности в России составят до 27 млн евро (от 0,1 до 0,3 млрд шведских крон). В компании заявляют, что видимый акционерный капитал группы останется практически неизменным, а ее финансовое положение еще больше укрепится.