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Бизнес

Застройщик Bonava продаст бизнес в России

Ведомости

Шведский девелопер Bonava заключил соглашение о продаже своих дочерних компаний в России за 98 млн евро (1,1 млрд шведских крон). Сделка будет завершена в течение полугода, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Бизнес будет продан российскому застройщику G-Group с офисом в Казани. Отмечается, что компания также активно работает в Санкт-Петербурге. Закрытие сделки, как отмечает Bonava, потребует разрешения властей, одобрения банков и контрагентов.  

«Эти процессы утверждения сложны, учитывая обстоятельства и геополитические факторы», — говорится в сообщении. 

Решение покинуть Россию было принято с учетом геополитической ситуации, заявил президент и главный исполнительный директор Bonava Питер Валлин.

«Было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников, наших клиентов и операции в целом, и эта продажа учитывала эти факторы», — цитирует его пресс-служба компании.

Потери шведского застройщика после прекращения деятельности в России составят до 27 млн евро (от 0,1 до 0,3 млрд шведских крон). В компании заявляют, что видимый акционерный капитал группы останется практически неизменным, а ее финансовое положение еще больше укрепится. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных