Застройщик Bonava продаст бизнес в России

Потери шведского застройщика после прекращения деятельности в России составят до 27 млн евро (от 0,1 до 0,3 млрд шведских крон). В компании заявляют, что видимый акционерный капитал группы останется практически неизменным, а ее финансовое положение еще больше укрепится.