Руперт Мердок рассматривает возможность объединения своих медиаактивов

В 2011 г. вокруг ряда британских изданий разгорелся скандал, когда выяснилось, что журналисты таблоида News of the World, входящего в News Corp., незаконно прослушивали телефоны тысяч людей для получения информации. Таблоид был закрыт летом того же года. Против газеты и ее издателей было подано множество исков от знаменитостей и простых людей.