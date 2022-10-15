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Руперт Мердок рассматривает возможность объединения своих медиаактивов

Ведомости

Медиамагнат Руперт Мердок рассматривает возможность объединения компаний Fox Corporation и News Corp., которые были разделены в 2013 г., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, недавно обе компании создали специальные комитеты при советах директоров для изучения возможной сделки и оценки потенциальных финансовых условий. Источники добавляют, что обсуждения находятся на ранней стадии.

Издание отмечает, что суммарная стоимость активов на данный момент составляет около $26 млрд, из них $9 млрд приходится на News Corp.

News Corp. и Fox Corp. в своих пресс-релизах подтвердили информацию о создании комитетов для оценки перспектив объединения активов.

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В 2013 г. международный медиахолдинг Руперта Мердока News Corporation был разделен на две независимые компании: News Corp. (издательский и газетный бизнес) и 21st Century Fox (производство телевизионных проектов). В единую медиаимперию News Corporation входили, среди прочих, телеканал Fox News, телекомпания 20th Century Fox, американские и британские газеты Times, Wall Street Journal, Sun, New York Post и агентство Dow Jones.

В 2011 г. вокруг ряда британских изданий разгорелся скандал, когда выяснилось, что журналисты таблоида News of the World, входящего в News Corp., незаконно прослушивали телефоны тысяч людей для получения информации. Таблоид был закрыт летом того же года. Против газеты и ее издателей было подано множество исков от знаменитостей и простых людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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