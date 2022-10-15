Руперт Мердок рассматривает возможность объединения своих медиаактивов
Медиамагнат Руперт Мердок рассматривает возможность объединения компаний Fox Corporation и News Corp., которые были разделены в 2013 г., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, недавно обе компании создали специальные комитеты при советах директоров для изучения возможной сделки и оценки потенциальных финансовых условий. Источники добавляют, что обсуждения находятся на ранней стадии.
Издание отмечает, что суммарная стоимость активов на данный момент составляет около $26 млрд, из них $9 млрд приходится на News Corp.
News Corp. и Fox Corp. в своих пресс-релизах подтвердили информацию о создании комитетов для оценки перспектив объединения активов.
В 2013 г. международный медиахолдинг Руперта Мердока News Corporation был разделен на две независимые компании: News Corp. (издательский и газетный бизнес) и 21st Century Fox (производство телевизионных проектов). В единую медиаимперию News Corporation входили, среди прочих, телеканал Fox News, телекомпания 20th Century Fox, американские и британские газеты Times, Wall Street Journal, Sun, New York Post и агентство Dow Jones.
В 2011 г. вокруг ряда британских изданий разгорелся скандал, когда выяснилось, что журналисты таблоида News of the World, входящего в News Corp., незаконно прослушивали телефоны тысяч людей для получения информации. Таблоид был закрыт летом того же года. Против газеты и ее издателей было подано множество исков от знаменитостей и простых людей.