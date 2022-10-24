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Бизнес

Didenok Team подтвердил переговоры с VK о продаже

Ведомости

Группа компаний Didenok Team подтвердила, что ведет переговоры с VK о продаже. Об этом ТАСС сообщил глава группы компаний Кирилл Диденок. 

«Мы находимся в процессе переговоров. Сделки еще нет. Переговоры могут длиться еще месяц или год», — заявил Диденок. 

Он добавил, что в покупке компании, помимо VK, заинтересованы и другие крупные игроки на рынке. По словам главы группы, Didenok Team уже более двух лет находится в процессе переговоров и рассматривает разные предложения. Он подчеркнул, что компания по-прежнему остается независимым игроком. 

Ранее сегодня о возможной сделке писали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупного агентства инфлюенс-маркетинга, а также собеседника, знакомого с ходом переговоров VK, и топ-менеджера крупной рекламной группы. По словам двоих из них, VK рассматривает получение контроля или покупку Didenok Team. 

В нее входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся на инфлюенс-маркетинге (продвижение товаров и услуг в соцсетях, в том числе через блогеров-инфлюенсеров) и менеджменте селебрити, а также PR-агентство, продакшн и креативный бутик. Didenok Team сотрудничает с такими блогерами, как Влад Бумага, Катя Адушкина, Ваша Маруся, а также комиком Антоном Шастуном. 

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Ранее по теме: VK может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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