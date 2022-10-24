Didenok Team подтвердил переговоры с VK о продаже
Группа компаний Didenok Team подтвердила, что ведет переговоры с VK о продаже. Об этом ТАСС сообщил глава группы компаний Кирилл Диденок.
«Мы находимся в процессе переговоров. Сделки еще нет. Переговоры могут длиться еще месяц или год», — заявил Диденок.
Он добавил, что в покупке компании, помимо VK, заинтересованы и другие крупные игроки на рынке. По словам главы группы, Didenok Team уже более двух лет находится в процессе переговоров и рассматривает разные предложения. Он подчеркнул, что компания по-прежнему остается независимым игроком.
Ранее сегодня о возможной сделке писали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупного агентства инфлюенс-маркетинга, а также собеседника, знакомого с ходом переговоров VK, и топ-менеджера крупной рекламной группы. По словам двоих из них, VK рассматривает получение контроля или покупку Didenok Team.
В нее входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся на инфлюенс-маркетинге (продвижение товаров и услуг в соцсетях, в том числе через блогеров-инфлюенсеров) и менеджменте селебрити, а также PR-агентство, продакшн и креативный бутик. Didenok Team сотрудничает с такими блогерами, как Влад Бумага, Катя Адушкина, Ваша Маруся, а также комиком Антоном Шастуном.
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