Didenok Team подтвердил переговоры с VK о продаже

В нее входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся на инфлюенс-маркетинге (продвижение товаров и услуг в соцсетях, в том числе через блогеров-инфлюенсеров) и менеджменте селебрити, а также PR-агентство, продакшн и креативный бутик. Didenok Team сотрудничает с такими блогерами, как Влад Бумага, Катя Адушкина, Ваша Маруся, а также комиком Антоном Шастуном.