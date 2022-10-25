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«Газпром» начал подачу газа с Ковыктинского месторождения в «Силу Сибири»

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Во вторник, 25 октября, «Газпром» начал подачу газа с Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод Ковыкта — Чаянда для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой, сообщила компания.

Ковыктинское месторождение и участок газопровода будут введены в эксплуатацию в декабре 2022 г. Ожидаемый запуск месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области, отметили в компании. Для поселка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов Ковыктинское месторождение станет источником газоснабжения. 

«Уникальное Ковыктинское месторождение, наравне с Чаяндинским в Якутии, является ключевой ресурсной базой для развития газоснабжения восточных регионов России и поставок российского газа по “Силе Сибири” на экспорт», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту 1,8 трлн куб. м, газового конденсата — 65,7 млн т. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.

«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В 2021 г. по ней в КНР было экспортировано 10,39 млрд куб. м в рамках долгосрочного контракта «Газпрома» с китайской CNPC. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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