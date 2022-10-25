«Газпром» начал подачу газа с Ковыктинского месторождения в «Силу Сибири»
Во вторник, 25 октября, «Газпром» начал подачу газа с Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод Ковыкта — Чаянда для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой, сообщила компания.
Ковыктинское месторождение и участок газопровода будут введены в эксплуатацию в декабре 2022 г. Ожидаемый запуск месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области, отметили в компании. Для поселка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов Ковыктинское месторождение станет источником газоснабжения.
«Уникальное Ковыктинское месторождение, наравне с Чаяндинским в Якутии, является ключевой ресурсной базой для развития газоснабжения восточных регионов России и поставок российского газа по “Силе Сибири” на экспорт», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту 1,8 трлн куб. м, газового конденсата — 65,7 млн т. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В 2021 г. по ней в КНР было экспортировано 10,39 млрд куб. м в рамках долгосрочного контракта «Газпрома» с китайской CNPC.
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