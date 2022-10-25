Финская Orion Corporation не планирует до конца года ликвидацию «Орион Фармы»

Сейчас Лаппалайнен сообщил, что «любые процедуры, касающиеся внутренних подразделений и персонала компании, не связаны с ликвидацией «Орион Фармы» и осуществляются в обычном порядке ведения хозяйственной деятельности». На конец прошлого года в «Орион Фарме» работали 73 человека, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». На вопросы о том, сколько сотрудников компания планирует сократить и сколько работников останется в «Орион Фарме» по итогам этой оптимизации на конец 2022 г. и на начало 2023 г., генеральный директор российского общества Наталья Гонцова не ответила. По ее словам, дополнительной информации о планах работы общества на следующий год, кроме той, что опубликована в заявлении Лаппалайнена, у нее нет. Из него следует, что Orion Corporation рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России и в целом присутствия компании на российском рынке. Никаких определенных решений не принято, в частности, ни о ликвидации, ни о прекращении деятельности российской компании, уточнил он.