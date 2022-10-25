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Финская Orion Corporation не планирует до конца года ликвидацию «Орион Фармы»

Ведомости

Финская фармацевтическая корпорация Orion Corporation не планирует до конца года ликвидацию российской дочерней компании «Орион Фарма», следует из заявления ее генерального директора Тимо Лаппалайнена.

Ранее источник «Ведомостей», знакомый с планами «Орион Фармы», сообщал, что она может закрыть свой российский офис. По его данным, сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтверждал источник, близкий к топ-менеджменту компании. На момент публикации статьи запросы в российский и финский офисы Orion остались без ответов.

Сейчас Лаппалайнен сообщил, что «любые процедуры, касающиеся внутренних подразделений и персонала компании, не связаны с ликвидацией «Орион Фармы» и осуществляются в обычном порядке ведения хозяйственной деятельности». На конец прошлого года в «Орион Фарме» работали 73 человека, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». На вопросы о том, сколько сотрудников компания планирует сократить и сколько работников останется в «Орион Фарме» по итогам этой оптимизации на конец 2022 г. и на начало 2023 г., генеральный директор российского общества Наталья Гонцова не ответила. По ее словам, дополнительной информации о планах работы общества на следующий год, кроме той, что опубликована в заявлении Лаппалайнена, у нее нет. Из него следует, что Orion Corporation рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России и в целом присутствия компании на российском рынке. Никаких определенных решений не принято, в частности, ни о ликвидации, ни о прекращении деятельности российской компании, уточнил он.

Дочернее общество корпорации «Орион Фарма» работает в обычном режиме, продолжая взаимодействие с дистрибуторами и покупателями, следует из заявления Лаппалайнена. В нем также говорится о частных ограничениях, связанных с производством и логистикой. При этом компания, по словам генерального директора Orion Corporation, намерена восстанавливать каналы дистрибуции лекарственных средств. «Из соображений безопасности пациентов и этических соображений Orion продолжает поставлять в Россию некоторые критически важные препараты в ограниченных объемах, а также снабжать клиентов лекарствами с российских складов. Но текущая ситуация сильно затрудняет оценку будущего развития бизнеса», – говорится в опубликованном 20 октября промежуточном отчете Orion Corporation за 9 месяцев текущего года.

C марта этого года «Орион Фарма» прекратила упаковку метипреда (метилпреднизолон) на площадке российской компании «Фармакор продакшн». Об этом сообщил один из консультантов из фармацевтической отрасли. Его слова подтверждаются и данными аналитической компании RNC Pharma. По словам ее представителя, с февраля по сентябрь импорта нерасфасованного метипреда не было. Это привело к тому, что объем ввезенного метипреда за три квартала этого года снизился в 1,3 раза до 88,3 млн таблеток. Представитель «Орион Фармы» не предоставил комментариев относительно причин остановки выпуска препаратов. Запрос в «Фармакор продакшн» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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