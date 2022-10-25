Газета
Бизнес

Продажи красной икры по итогам 9 месяцев упали на 7,5%

Ведомости

Продажи красной икры с января по сентябрь 2022 г. сократились в натуральном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитическая компания Nielsen IQ. Абсолютные цифры она не приводит. За 8 месяцев этого года в крупнейших торговых сетях страны было реализовано 514 т красной икры, подсчитал Руспродсоюз. По словам представителя этой организации, это действительно на 7% меньше, чем в 2021 г.

При этом в денежном выражении продажи такой продукции выросли — на 2,1% до 1,9 млрд руб., по данным Руспродсоюза. Средняя розничная цена отечественной красной икры в сентябре 2022 г. составила 5 537 руб. за 1 кг, сообщает Росстат. Годом ранее она стоила 4 992 руб. за 1 кг. Прирост составил почти 11%.

Рост цен на красную икру вызван сокращением ее производства. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в сентябре этого года сообщал, что по итогам года общий объем этого продукта может составить 8 000—9000 т, что в два раза меньше, чем было в 2020 г. Похожие показатели приводил и вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он заявлял, что производство икры составило 10 000 т, что на 30% меньше годового потребления. «Путина заканчивается, и существенного увеличения добычи не ожидается», — добавлял Фомин.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), впрочем, считают, что при текущем вылове выпуск икры может составить 15 000-16 000 т. Несмотря на сокращение вылова горбуши, красную икру делают из всех видов тихоокеанских лососей, в том числе из кеты, нерки, кижуча, чавычи, говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных