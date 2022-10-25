Продажи красной икры по итогам 9 месяцев упали на 7,5%
Продажи красной икры с января по сентябрь 2022 г. сократились в натуральном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитическая компания Nielsen IQ. Абсолютные цифры она не приводит. За 8 месяцев этого года в крупнейших торговых сетях страны было реализовано 514 т красной икры, подсчитал Руспродсоюз. По словам представителя этой организации, это действительно на 7% меньше, чем в 2021 г.
При этом в денежном выражении продажи такой продукции выросли — на 2,1% до 1,9 млрд руб., по данным Руспродсоюза. Средняя розничная цена отечественной красной икры в сентябре 2022 г. составила 5 537 руб. за 1 кг, сообщает Росстат. Годом ранее она стоила 4 992 руб. за 1 кг. Прирост составил почти 11%.
Рост цен на красную икру вызван сокращением ее производства. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в сентябре этого года сообщал, что по итогам года общий объем этого продукта может составить 8 000—9000 т, что в два раза меньше, чем было в 2020 г. Похожие показатели приводил и вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он заявлял, что производство икры составило 10 000 т, что на 30% меньше годового потребления. «Путина заканчивается, и существенного увеличения добычи не ожидается», — добавлял Фомин.
Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), впрочем, считают, что при текущем вылове выпуск икры может составить 15 000-16 000 т. Несмотря на сокращение вылова горбуши, красную икру делают из всех видов тихоокеанских лососей, в том числе из кеты, нерки, кижуча, чавычи, говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев.