Продажи красной икры по итогам 9 месяцев упали на 7,5%

Рост цен на красную икру вызван сокращением ее производства. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в сентябре этого года сообщал, что по итогам года общий объем этого продукта может составить 8 000—9000 т, что в два раза меньше, чем было в 2020 г. Похожие показатели приводил и вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он заявлял, что производство икры составило 10 000 т, что на 30% меньше годового потребления. «Путина заканчивается, и существенного увеличения добычи не ожидается», — добавлял Фомин.