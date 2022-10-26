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Верховный суд подтвердил право «Яндекс.Драйв» штрафовать водителей

Ведомости

Верховный суд подтвердил право сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» штрафовать водителей, которые незаконно передали машину в пользование третьему лицу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, которого сервис оштрафовал на 150 000 руб. за передачу аккаунта сыну. Клиент обратился в суд с требованием снизить сумму. Суд снизил штраф до 50 000 руб., поскольку машина в результате нарушения повреждена не была. Однако с этим не согласился «Яндекс.Драйв», и дело дошло до Верховного суда.

Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным — за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи. ВС РФ направил спор на новое рассмотрение, чтобы решить, правда ли такой штраф слишком велик для данного нарушения.

«Яндекс.Драйв» отметил, что штрафы по договору аренды за передачу аккаунта и управления машиной установили из-за большой общественной опасности этих действий. Если пользователь дает свою учетную запись третьему лицу или пускает того управлять машиной, то может оказаться, что у этого человека вообще нет прав. В итоге возможны негативные последствия. Штрафы ввели, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных