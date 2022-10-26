Верховный суд подтвердил право «Яндекс.Драйв» штрафовать водителей

«Яндекс.Драйв» отметил, что штрафы по договору аренды за передачу аккаунта и управления машиной установили из-за большой общественной опасности этих действий. Если пользователь дает свою учетную запись третьему лицу или пускает того управлять машиной, то может оказаться, что у этого человека вообще нет прав. В итоге возможны негативные последствия. Штрафы ввели, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.