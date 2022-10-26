Верховный суд подтвердил право «Яндекс.Драйв» штрафовать водителей
Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, которого сервис оштрафовал на 150 000 руб. за передачу аккаунта сыну. Клиент обратился в суд с требованием снизить сумму. Суд снизил штраф до 50 000 руб., поскольку машина в результате нарушения повреждена не была. Однако с этим не согласился «Яндекс.Драйв», и дело дошло до Верховного суда.
Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным — за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи. ВС РФ направил спор на новое рассмотрение, чтобы решить, правда ли такой штраф слишком велик для данного нарушения.
«Яндекс.Драйв» отметил, что штрафы по договору аренды за передачу аккаунта и управления машиной установили из-за большой общественной опасности этих действий. Если пользователь дает свою учетную запись третьему лицу или пускает того управлять машиной, то может оказаться, что у этого человека вообще нет прав. В итоге возможны негативные последствия. Штрафы ввели, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса