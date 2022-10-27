В ПИК ответили на угрозу Собянина прекратить сотрудничество из-за срыва контрактов
Школу на Люблинской улице в Москве планируют сдать в I квартале 2023 г., строительство объекта вышло на завершающую стадию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ПИК.
«Строительная готовность будет достигнута уже до конца этого года, а ввод объекта эксплуатацию по плану и без каких-либо задержек произойдет в I квартале следующего года», — говорится в сообщении. В компании добавили, что школа примет первых учеников уже в следующем учебном году.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящуюся школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк». Он отметил, что сдано уже 200 000 кв. м жилья, однако детский сад и школа до сих пор не введены в эксплуатацию. «Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта», — сказал мэр Москвы (цитата по ТАСС).
Собянин поручил уложиться компании в срок, в противном случае ПИК отстранят от строительства жилья в Москве. Он также выразил надежду, что школа откроется к 1 сентября 2023 г. Гендиректор ПИК Иван Поландов уточнил, что здание готово на 70%.
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