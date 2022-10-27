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В ПИК ответили на угрозу Собянина прекратить сотрудничество из-за срыва контрактов

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Школу на Люблинской улице в Москве планируют сдать в I квартале 2023 г., строительство объекта вышло на завершающую стадию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ПИК.

«Строительная готовность будет достигнута уже до конца этого года, а ввод объекта эксплуатацию по плану и без каких-либо задержек произойдет в I квартале следующего года», — говорится в сообщении. В компании добавили, что школа примет первых учеников уже в следующем учебном году.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящуюся школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк». Он отметил, что сдано уже 200 000 кв. м жилья, однако детский сад и школа до сих пор не введены в эксплуатацию. «Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта», — сказал мэр Москвы (цитата по ТАСС).

Собянин поручил уложиться компании в срок, в противном случае ПИК отстранят от строительства жилья в Москве. Он также выразил надежду, что школа откроется к 1 сентября 2023 г. Гендиректор ПИК Иван Поландов уточнил, что здание готово на 70%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных