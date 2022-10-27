В ПИК ответили на угрозу Собянина прекратить сотрудничество из-за срыва контрактов

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящуюся школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк». Он отметил, что сдано уже 200 000 кв. м жилья, однако детский сад и школа до сих пор не введены в эксплуатацию. «Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта», — сказал мэр Москвы (цитата по ТАСС).