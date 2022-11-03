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Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей

Ведомости

За девять месяцев 2022 г. оборот крупнейшего в России маркетплейса Wildberries вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%, сообщила компания. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В третьем квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.

Наибольшие объемы продаж за девять месяцев 2022 г. отмечены в категориях:

  • Одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., +70% год к году)

  • Товары для дома и дачи (159 млрд руб., +136%)

  • Детские товары (117,4 млрд руб., +59%)

  • Бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., +93%)

  • Косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., +94%)

Wildberries с начала года инвестировали в развитие инфраструктуры регионов 20,8 млрд руб. (строительство новых логистических центров, открытие пунктов выдачи заказов), и потратит на эти цели еще около 9,4 млрд руб. до конца 2022 года. Также в третьем квартале площадка запустила 200 000 кв. м новых складских площадей, что улучшило работу региональной логистики и повысило доступность логистических объектов для локального бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных