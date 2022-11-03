Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей
За девять месяцев 2022 г. оборот крупнейшего в России маркетплейса Wildberries вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%, сообщила компания. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В третьем квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.
Наибольшие объемы продаж за девять месяцев 2022 г. отмечены в категориях:
Одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., +70% год к году)
Товары для дома и дачи (159 млрд руб., +136%)
Детские товары (117,4 млрд руб., +59%)
Бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., +93%)
Косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., +94%)
Wildberries с начала года инвестировали в развитие инфраструктуры регионов 20,8 млрд руб. (строительство новых логистических центров, открытие пунктов выдачи заказов), и потратит на эти цели еще около 9,4 млрд руб. до конца 2022 года. Также в третьем квартале площадка запустила 200 000 кв. м новых складских площадей, что улучшило работу региональной логистики и повысило доступность логистических объектов для локального бизнеса.