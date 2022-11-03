Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей

За девять месяцев 2022 г. оборот крупнейшего в России маркетплейса Wildberries вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%, сообщила компания. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В третьем квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб.