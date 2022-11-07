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Дмитрий Олюнин назначен генеральным директором ОВК

Ведомости

Новым генеральным директором научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) назначен Дмитрий Олюнин. Он вступил в должность 7 ноября, говорится в сообщении компании.

Олюнин сменил на новой должности Тимофея Хряпова, который возглавлял компанию с 2018 г. Решение о назначении Олюнина было принято советом директоров компании, говорится в сообщении.

Олюнину 54 года, он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук. Занимал должность члена совета директоров НПК ОВК, а до этого — руководящие посты в российских банках, включая ВТБ, банк «Восточный» и Росбанк.

«Большой опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере поможет решить актуальные задачи по укреплению финансового состояния компании и ее конкурентоспособности в сегодняшних реалиях», — отметил президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов, его слова приводятся в сообщении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных