Дмитрий Олюнин назначен генеральным директором ОВК

Олюнину 54 года, он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук. Занимал должность члена совета директоров НПК ОВК, а до этого — руководящие посты в российских банках, включая ВТБ, банк «Восточный» и Росбанк.