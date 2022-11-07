Дмитрий Олюнин назначен генеральным директором ОВК
Новым генеральным директором научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) назначен Дмитрий Олюнин. Он вступил в должность 7 ноября, говорится в сообщении компании.
Олюнин сменил на новой должности Тимофея Хряпова, который возглавлял компанию с 2018 г. Решение о назначении Олюнина было принято советом директоров компании, говорится в сообщении.
«Большой опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере поможет решить актуальные задачи по укреплению финансового состояния компании и ее конкурентоспособности в сегодняшних реалиях», — отметил президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов, его слова приводятся в сообщении.