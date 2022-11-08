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РБК: Турция закрыла небо для российских самолетов с двойной регистрацией

Ведомости

Турция с 1 ноября закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщил РБК со ссылкой на несколько источников.

Как рассказала гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная, из-за запрета продолжительность рейсов в Египет, составляющая в среднем чуть более пяти часов, увеличилась на 20-30 минут.

В Минтрансе, в свою очередь, обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов, которые те должны исключить из своих реестров для исключения нарушения положений Чикагской конвенции. Ведомство также намерено в ближайшее время провести переговоры с Турцией по этому вопросу.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», – отметили там.

В конце мая Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях.

С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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