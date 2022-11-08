РБК: Турция закрыла небо для российских самолетов с двойной регистрацией
Как рассказала гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная, из-за запрета продолжительность рейсов в Египет, составляющая в среднем чуть более пяти часов, увеличилась на 20-30 минут.
В Минтрансе, в свою очередь, обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов, которые те должны исключить из своих реестров для исключения нарушения положений Чикагской конвенции. Ведомство также намерено в ближайшее время провести переговоры с Турцией по этому вопросу.
«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», – отметили там.
В конце мая Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.
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