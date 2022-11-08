«Евротранс» отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ в 48 раз

«Евротранс» является топливной группой компаний (бренд «ТРАССА»). Она осуществляет оптовую и розничную продажу топлива, а также предлагает другие сопутствующие товары на АЗК. Кроме того, компания продает незамерзающую стеклоомывающую жидкость собственного производства, а также проектирует и строит АЗК. «Евротранс» состоит в перечне системообразующих организаций российской экономики.