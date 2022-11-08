«Евротранс» отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ в 48 раз
Чистая прибыль российского независимого топливного оператора «Евротранс» по РСБУ выросла в 48 раз за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., превысив 1,8 млрд руб.
За отчетный период валовая прибыль выросла на 63,7% до 4,2 млрд руб., а прибыль от продаж – вдвое до 3,2 млрд руб.
«Значительный рост показателей был обусловлен отказом от низкорентабельных направлений, а также позитивными тенденциями на внутреннем рынке торговли нефтепродуктами», – говорится в сообщении компании.
Себестоимость продаж сократилась на 15,1% до 27 млрд руб. благодаря повышению эффективности системы управления. Ключевой для «Евротранса» показатель EBITDA за девять месяцев вырос на 69,5% до 3,5 млрд руб. Общая стоимость активов компании на 30 сентября составила 42,6 млрд руб., увеличившись на 44,7%.
Ранее агентство АКРА присвоило «Евротрансу» кредитный рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом, отметив сильный бизнес-профиль компании, обусловленный, в том числе, низкой цикличностью спроса на ее продукцию на фоне общего роста числа автомобилей в стране.
«Евротранс» является топливной группой компаний (бренд «ТРАССА»). Она осуществляет оптовую и розничную продажу топлива, а также предлагает другие сопутствующие товары на АЗК. Кроме того, компания продает незамерзающую стеклоомывающую жидкость собственного производства, а также проектирует и строит АЗК. «Евротранс» состоит в перечне системообразующих организаций российской экономики.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса