Газета
Бизнес

«Евротранс» отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ в 48 раз

Ведомости

Чистая прибыль российского независимого топливного оператора «Евротранс» по РСБУ выросла в 48 раз за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., превысив 1,8 млрд руб.

За отчетный период валовая прибыль выросла на 63,7% до 4,2 млрд руб., а прибыль от продаж – вдвое до 3,2 млрд руб.

«Значительный рост показателей был обусловлен отказом от низкорентабельных направлений, а также позитивными тенденциями на внутреннем рынке торговли нефтепродуктами», – говорится в сообщении компании.

Себестоимость продаж сократилась на 15,1% до 27 млрд руб. благодаря повышению эффективности системы управления. Ключевой для «Евротранса» показатель EBITDA за девять месяцев вырос на 69,5% до 3,5 млрд руб. Общая стоимость активов компании на 30 сентября составила 42,6 млрд руб., увеличившись на 44,7%.

Ранее агентство АКРА присвоило «Евротрансу» кредитный рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом, отметив сильный бизнес-профиль компании, обусловленный, в том числе, низкой цикличностью спроса на ее продукцию на фоне общего роста числа автомобилей в стране.

«Евротранс» является топливной группой компаний (бренд «ТРАССА»). Она осуществляет оптовую и розничную продажу топлива, а также предлагает другие сопутствующие товары на АЗК. Кроме того, компания продает незамерзающую стеклоомывающую жидкость собственного производства, а также проектирует и строит АЗК. «Евротранс» состоит в перечне системообразующих организаций российской экономики.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных