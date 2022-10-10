АКРА присвоило «Евротрансу» рейтинг А- со «стабильным» прогнозом

Агентство высоко оценило последовательность компании в развитии своей сети из 54 АЗК, а также строительство собственных производственных активов, включающих нефтебазу, фабрику-кухню и завод по производству стеклоомывающей жидкости. Благоприятная же конъюнктура цен на топливо на фоне сокращения экспортных поставок и увеличение объемов биржевых закупок сырья в структуре себестоимости компании привели к росту рентабельности по FFO, а долговая нагрузка компании имеет тенденцию к снижению, говорится в релизе АКРА.