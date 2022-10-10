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АКРА присвоило «Евротрансу» рейтинг А- со «стабильным» прогнозом

Ведомости

Агентство АКРА присвоило топливной группе компаний «Евротранс» (бренд «Трасса») кредитный рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Евротранс» обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средней рыночной позицией компании на рынке Москвы и Московской области и географической диверсификацией», – говорится в сообщении.

Аналитики агентства отметили, что сильный бизнес-профиль компании обусловлен низкой цикличностью спроса на ее продукцию на фоне общего роста числа автомобилей в стране, отнесения бензина и дизельного топлива к непродовольственным товарам первой необходимости, наличия пяти станций быстрой зарядки электромобилей, а также благодаря широкому ассортименту сопутствующих товаров и продукции фастфуда.

Агентство высоко оценило последовательность компании в развитии своей сети из 54 АЗК, а также строительство собственных производственных активов, включающих нефтебазу, фабрику-кухню и завод по производству стеклоомывающей жидкости. Благоприятная же конъюнктура цен на топливо на фоне сокращения экспортных поставок и увеличение объемов биржевых закупок сырья в структуре себестоимости компании привели к росту рентабельности по FFO, а долговая нагрузка компании имеет тенденцию к снижению, говорится в релизе АКРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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