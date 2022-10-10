АКРА присвоило «Евротрансу» рейтинг А- со «стабильным» прогнозом
Агентство АКРА присвоило топливной группе компаний «Евротранс» (бренд «Трасса») кредитный рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства.
«Кредитный рейтинг АО «Евротранс» обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средней рыночной позицией компании на рынке Москвы и Московской области и географической диверсификацией», – говорится в сообщении.
Аналитики агентства отметили, что сильный бизнес-профиль компании обусловлен низкой цикличностью спроса на ее продукцию на фоне общего роста числа автомобилей в стране, отнесения бензина и дизельного топлива к непродовольственным товарам первой необходимости, наличия пяти станций быстрой зарядки электромобилей, а также благодаря широкому ассортименту сопутствующих товаров и продукции фастфуда.
Агентство высоко оценило последовательность компании в развитии своей сети из 54 АЗК, а также строительство собственных производственных активов, включающих нефтебазу, фабрику-кухню и завод по производству стеклоомывающей жидкости. Благоприятная же конъюнктура цен на топливо на фоне сокращения экспортных поставок и увеличение объемов биржевых закупок сырья в структуре себестоимости компании привели к росту рентабельности по FFO, а долговая нагрузка компании имеет тенденцию к снижению, говорится в релизе АКРА.
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