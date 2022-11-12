Автоконцерны получили убытки в 4,5 млрд евро из-за ухода с российского рынка

В Nissan, согласно финансовому отчету компании, убытки из-за продажи бизнеса в России оценили в 165 млн евро, при этом выручка производителя за II квартал сократилась на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Кроме того, европейское подразделение Toyota оценило потери в 526 млн евро, а Renault — в 2,3 млрд евро. После продажи предприятия в Подмосковье Мercedes-Benz, в свою очередь, заявил о потерях в 1,4 млрд евро.