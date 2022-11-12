Автоконцерны получили убытки в 4,5 млрд евро из-за ухода с российского рынка
Иностранные автомобильные бренды уже потеряли около 4,5 млрд евро после ухода с российского рынка, сообщает газета «Известия». По мнению эксперта автомобильного рынка Владимира Беспалова, такие убытки автоконцернов связаны с нереализованными инвестициями в стране, а также с почти бесплатной передачей активов партнерам.
В Nissan, согласно финансовому отчету компании, убытки из-за продажи бизнеса в России оценили в 165 млн евро, при этом выручка производителя за II квартал сократилась на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Кроме того, европейское подразделение Toyota оценило потери в 526 млн евро, а Renault — в 2,3 млрд евро. После продажи предприятия в Подмосковье Мercedes-Benz, в свою очередь, заявил о потерях в 1,4 млрд евро.
Как отметил Беспалов, ранее автопроизводители активно вкладывали средства в российский рынок, но после прекращения деятельности в стране эти вложения приходится вписывать в убыток. При этом эксперт полагает, что уход для иностранных брендов с точки зрения потери рынка сбыта — фактор «неприятный, но не смертельный».
Эксперт отмечает, что объем российского рынка новых машин в стабильном состоянии составляет 1,5–2 млн штук в год. Это примерно 2% от глобальных продаж автомобилей. Поэтому потерю российского рынка для иностранных автомобильных компаний нельзя считать значимой, добавил Беспалов.
10 ноября стало известно, что японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. В компании уточнили, что в связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе концерн понесет убыток в размере 12 млрд иен ($82 млн).
Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.