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ЕК выделит ФРГ 225,6 млн евро для поглощения «дочки» «Газпрома»

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Еврокомиссия утвердила государственную поддержку Германии на 225,6 млн евро для приобретения страной 100% контроля над бывшей Gazprom Germania — SEFE.

«Эта мера позволит немецкому государству стать 100%-м владельцем SEFE GmbH, заменив "Газпром экспорт", для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии», — говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что уставный капитал компании в 225,6 млн евро будет обнулен, что «фактически положит конец праву собственности российского акционера».

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«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd. Bloomberg сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании Gazprom Germania, однако канцлер Олаф Шольц отклонил эту идею из-за опасений разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации ситуации с импортом российского газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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