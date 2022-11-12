ЕК выделит ФРГ 225,6 млн евро для поглощения «дочки» «Газпрома»

«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd. Bloomberg сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании Gazprom Germania, однако канцлер Олаф Шольц отклонил эту идею из-за опасений разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации ситуации с импортом российского газа.