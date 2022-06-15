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Bloomberg: Шольц отказался полностью национализировать «дочку» «Газпрома»

Ведомости

Министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании Gazprom Germania, однако канцлер Олаф Шольц отклонил эту идею из-за опасений разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации ситуации с импортом российского газа, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. В офисе Шольца не ответили на запрос издания. 

Накануне правительство ФРГ сообщило, что госбанк KfW Group предоставит Gazprom Germania кредит, часть которого затем могут перевести в пакет акций в рамках новой формы опеки. Опеку над компанией продлят до конца сентября, а название изменят с Gazprom Germania GmbH на Securing Energy for Europe GmbH. По словам источников издания, размер кредита составит $10,4 млрд.

31 марта «Газпром» вышел из Gazprom Germania и всех ее активов на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. Затем министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.

В мае «дочки» «Газпрома» в ФРГ перестали получать российский газ, после того как правительство РФ ввело санкции в отношении 31 компании, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных