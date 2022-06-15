Bloomberg: Шольц отказался полностью национализировать «дочку» «Газпрома»
Министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании Gazprom Germania, однако канцлер Олаф Шольц отклонил эту идею из-за опасений разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации ситуации с импортом российского газа, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. В офисе Шольца не ответили на запрос издания.
Накануне правительство ФРГ сообщило, что госбанк KfW Group предоставит Gazprom Germania кредит, часть которого затем могут перевести в пакет акций в рамках новой формы опеки. Опеку над компанией продлят до конца сентября, а название изменят с Gazprom Germania GmbH на Securing Energy for Europe GmbH. По словам источников издания, размер кредита составит $10,4 млрд.
В мае «дочки» «Газпрома» в ФРГ перестали получать российский газ, после того как правительство РФ ввело санкции в отношении 31 компании, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.