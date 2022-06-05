Welt узнала о 5 млрд евро расходов для ФРГ из-за санкций против Gazprom Germania
Санкции против бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania обойдутся немецким гражданам и потребителям газа дополнительными расходами в размере около 5 млрд евро в год, сообщает со ссылкой на источники газета Die Welt.
Взятая под управление Федерального сетевого агентства ФРГ Gazprom Germania перестала получать газ из России в середине мая. В результате остановки поставок компания теперь вынуждена закупать газ по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками, пишет газета. Как ранее отмечал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, речь идет о срыве поставок в объеме около 10 млн кубометров в день.
Федеральный бюджет «будет обременен миллиардами», отмечает Welt. Об этом уже говорит динамика цен на энергоресурсы: по данным европейской газовой торговой площадки TTF, с середины мая приходилось платить в среднем около 85 евро за мегаватт-час природного газа, а до начала боевых действий на Украине цены варьировались от 20 до 30 евро.
При поставках 10 млн кубометров в сутки расходы составляют 9,7 млн евро. «Если эта оптовая цена останется прежней, нагрузка на федеральный бюджет составит около 3,5 млрд евро в год. Поскольку, по оценкам, максимум одна треть затрат на закупки может быть возмещена за счет перепродажи коммунальным предприятиям, бремя налогоплательщиков составляет более 2 млрд евро в год», — пишет Welt.
Однако затраты могут вырасти еще больше: цены на газ недавно превысили порог в 100 евро, и если они будут держаться на этом уровне, то за газ в день придется платить уже более 11 млн евро, что в год составит более 4 млрд евро.
Рост затрат ожидается на фоне требования заполнить принадлежащее дочерней компании «Газпрома» Astora хранилище газа. После расторжения договора оно пустует, и теперь по закону к октябрю хранилище необходимо заполнить на 80%. Поставки 3,1 млрд кубометров газа обойдутся в 2,5 млрд евро по текущей рыночной цене. К ноябрю долю придется увеличить еще на 10%, чтобы «пережить зиму в случае российского газового эмбарго». Необходимо закупать больше газа, однако времени ждать снижения цен нет, отмечает газета.
На этом фоне конечный потребитель газа начнет платить больше. Ожидается, что надбавка будет установлена в октябре, а перед этим новые цены анонсируют в августе.
31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. Затем Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.
В мае дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России. Перед этим правительство РФ ввело санкции в отношении 31 действительной или бывшей «дочки» «Газпрома», среди которых Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.