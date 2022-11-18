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Бизнес

Ozon начал продажу товаров H&M

Ведомости

Онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M, магазины которого постепенно закрываются в России, следует из сообщения пресс-службы компании.

«На Ozon действительно появилась коллекция бренда H&M. Уже сейчас покупателям доступны мужская и женская одежда, в скором времени появится детская одежда. Это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством.

H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября.

H&M прогнозировала, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ей в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. В конце сентября группа опубликовала отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в III квартале составила всего 689 млн шведских крон (около $63,1 млн) против прогнозируемых 2,98 млрд шведских крон ($273 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных