Ozon начал продажу товаров H&M
Онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M, магазины которого постепенно закрываются в России, следует из сообщения пресс-службы компании.
«На Ozon действительно появилась коллекция бренда H&M. Уже сейчас покупателям доступны мужская и женская одежда, в скором времени появится детская одежда. Это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября.
H&M прогнозировала, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ей в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. В конце сентября группа опубликовала отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в III квартале составила всего 689 млн шведских крон (около $63,1 млн) против прогнозируемых 2,98 млрд шведских крон ($273 млн).
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