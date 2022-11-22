Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4% после сообщения «Газпрома»

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения «Газпрома» о возможном снижении поставок через Украину выросли на 4% и превысили $1280 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, декабрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах поднималась до 120,6 евро за МВт/ч, или около $1282 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.