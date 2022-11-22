Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4% после сообщения «Газпрома»
Биржевые цены на газ в Европе после сообщения «Газпрома» о возможном снижении поставок через Украину выросли на 4% и превысили $1280 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, декабрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах поднималась до 120,6 евро за МВт/ч, или около $1282 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании отметили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» в объеме суточной недопоставки.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
На прошлой неделе министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что госкомпания Energocom за неделю закупила еще 30 млн куб. м газа, в результате запасы составили 187 млн куб. м газа. По словам Спыну, этого объема хватит примерно на один месяц и три недели зимы
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