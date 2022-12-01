Маск заявил об урегулировании конфликта с Apple

До этого этого бизнесмен заявлял, что Apple в основном перестала размещать рекламу в Twitter. «Они ненавидят свободу слова в Америке?» – прокомментировал он. После этого Маск опубликовал несколько твитов о комиссии App Store в 30%, а также устроил опрос среди своих читателей на тему того, должна ли Apple публиковать данные о всех своих «актах цензуры», которые влияют на ее потребителей.