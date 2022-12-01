Маск заявил об урегулировании конфликта с Apple
Американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что урегулировал конфликт с компанией Apple, которая, по его словам, намеревалась удалить приложение соцсети из App Store. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.
Маск написал, что у него состоялась «хорошая беседа» с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком. «Хороший разговор. Среди прочего мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом», — отметил бизнесмен.
До этого этого бизнесмен заявлял, что Apple в основном перестала размещать рекламу в Twitter. «Они ненавидят свободу слова в Америке?» – прокомментировал он. После этого Маск опубликовал несколько твитов о комиссии App Store в 30%, а также устроил опрос среди своих читателей на тему того, должна ли Apple публиковать данные о всех своих «актах цензуры», которые влияют на ее потребителей.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. Помимо Twitter Маск также владеет компаниями Tesla и SpaceX. После закрытия сделки в компании уже произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде.
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