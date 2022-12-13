Владелец «Стокманна» закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda

Панченко отметил, что у него нет в планах объединения Lamoda с другими его активам. «Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. <...> Также у меня нет планов смены команды — у нее будут все возможности для развития в компании после сделки. CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений», — сказал он.