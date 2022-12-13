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Владелец «Стокманна» закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda

Ведомости

Предприниматель Яков Панченко, которому принадлежит российский «Стокманн», закрыл сделку по приобретению онлайн-ритейлера Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у международного холдинга Global Fashion Group (GFG). Об этом сообщили в пресс-службе российской Lamoda и на сайте GFG.

Уточняется, что сумма сделки составила около 95 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.».

Панченко отметил, что у него нет в планах объединения Lamoda с другими его активам. «Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. <...> Также у меня нет планов смены команды — у нее будут все возможности для развития в компании после сделки. CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений», — сказал он.

Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Онлайн-ритейлер работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг GFG, группа зарегистрирована в Люксембурге. В состав холдинга, кроме Lamoda, входят и другие онлайн-площадки, работающие в странах Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии, в Австралии и Новой Зеландии. Компания приостановила инвестиции в Lamoda после начала специальной военной операции на Украине.

7 октября стало известно, что GFG намерен продать Lamoda Панченко. Тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что оборот Lamoda в России по результатам первого полугодия 2022 г. вырос почти в два раза в годовом выражении — на 44,2% до 47,3 млрд руб. В связи с этим справедливая стоимость бизнеса онлайн-ритейлера должна составлять не менее 500 млн евро, оценил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных