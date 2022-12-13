Владелец «Стокманна» закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера Lamoda
Предприниматель Яков Панченко, которому принадлежит российский «Стокманн», закрыл сделку по приобретению онлайн-ритейлера Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у международного холдинга Global Fashion Group (GFG). Об этом сообщили в пресс-службе российской Lamoda и на сайте GFG.
Уточняется, что сумма сделки составила около 95 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.».
Панченко отметил, что у него нет в планах объединения Lamoda с другими его активам. «Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. <...> Также у меня нет планов смены команды — у нее будут все возможности для развития в компании после сделки. CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений», — сказал он.
Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Онлайн-ритейлер работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг GFG, группа зарегистрирована в Люксембурге. В состав холдинга, кроме Lamoda, входят и другие онлайн-площадки, работающие в странах Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии, в Австралии и Новой Зеландии. Компания приостановила инвестиции в Lamoda после начала специальной военной операции на Украине.
7 октября стало известно, что GFG намерен продать Lamoda Панченко. Тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что оборот Lamoda в России по результатам первого полугодия 2022 г. вырос почти в два раза в годовом выражении — на 44,2% до 47,3 млрд руб. В связи с этим справедливая стоимость бизнеса онлайн-ритейлера должна составлять не менее 500 млн евро, оценил он.