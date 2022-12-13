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Azur Air запустила прямые рейсы из Петербурга в Таиланд впервые с 2020 года

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Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Таиланд впервые с 2020 г., передает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».

«Воздушный маршрут связал Санкт-Петербург и Пхукет. Перевозчик будет совершать полеты раз в 11-12 дней в рамках туристической программы», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Полеты на Пхукет будут выполняться на самолете Boeing 767-300, билеты на рейсы можно будет приобрести в составе туристических пакетов, отметили в пресс-службе. 

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». Перерыв был связан с западными санкциями, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. До этого авиасообщение практически полностью отсутствовало на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.

В конце ноября стало известно, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока. Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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