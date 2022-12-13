Azur Air запустила прямые рейсы из Петербурга в Таиланд впервые с 2020 года
Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Таиланд впервые с 2020 г., передает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».
«Воздушный маршрут связал Санкт-Петербург и Пхукет. Перевозчик будет совершать полеты раз в 11-12 дней в рамках туристической программы», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Полеты на Пхукет будут выполняться на самолете Boeing 767-300, билеты на рейсы можно будет приобрести в составе туристических пакетов, отметили в пресс-службе.
30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». Перерыв был связан с западными санкциями, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. До этого авиасообщение практически полностью отсутствовало на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.
В конце ноября стало известно, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока. Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.